La trayectoria de un basquetbolista es corta y en Argentina es imposible hacer una diferencia económica, que te permita vivir de lo que generaste en una cancha el resto de tu vida, máxime si se trata de las categorías de ascenso.

Es por eso que, estudiar una carrera universitaria, te posibilita abrir el abanico de oportunidades ante una posible reinserción laboral, después de no encontrar una fuente de ingreso a través del deporte.

Carlos Benítez Gavilán, de destacados pasos por Central Entrerriano y Neptunia en la ciudad, logró culminar sus estudios universitarios y a fines del año pasado se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Chaco Austral (Uncaus).

Mientras continúa su carrera como basquetbolista (en las últimas horas fue confirmado como nueva ficha de Luis Luciano de Urdinarrain para la Liga Federal 2025), el formoseño de 31 años expuso en una jugosa charla con Ahora ElDía sus sensaciones de haberse graduado en derecho, la importancia del estudio más allá del deporte rentado, sus proyectos profesionales y el mensaje que intenta inculcar hacía los más chicos.

“Fue un camino largo, con altibajos, pero mi filosofía fue siempre tratar de ser constante. Nunca bajé los brazos, me vaya bien o mal en una parcial o en un final de la carrera, persistía e insistía y esa actitud fue la que me hizo llegar a la meta”, expresó sobre su título de abogado.

“Hice la carrera en cinco años y medio y fue un tiempo récord para mí, porque imaginaba que me iba a llevar un tiempo más prolongado. Pero hice un gran sacrificio, porque después de cada partido de básquet, no tenía tiempo para celebrar una victoria o digerir una mala actuación, porque al otro día tenía que levantarme a agarrar los libros y estudiar. Gracias a Dios, el esfuerzo tuvo sus frutos, y pude cumplir el objetivo que me había propuesto”, añadió.

Carlitos Benítez Gavilán, que tuvo pasos por las formativas de Boca Juniors y de la Selección Argentina en 2010, siempre fue sensato de la importancia de realizar una carrera universitaria, independientemente de su proyección como basquetbolista profesional.

“Desde que terminé el colegio tuve la idea de estudiar abogacía. Pero hace 14 años no había muchas facultades que te brindaran la oportunidad de cursar la modalidad a distancia. Es por eso que estuve dos años dedicándome sólo al básquet, hasta que en 2013, estando en Mendoza, comencé la carrera terciaria de visitador médico, la cual terminé en 2015 y en 2017 empecé a estudiar abogacía en la Universidad Nacional Austral del Chaco de forma virtual, gracias a un aviso que vi en redes sociales”, ahondó.

“La carrera del deportista es corta y necesitaba tener otra herramienta en el futuro para cuando me retire. Siempre tuve esa mentalidad y objetivo en mi cabeza. Me quería preparar para el día de mañana cuando deje de jugar y ahora sé que tengo un título que me puede abrir otras puertas en el ámbito laboral”, aseveró.

Entre sus proyectos profesionales como letrado, en un futuro lejano, expuso: “Voy empezar a hacer cursos para especializarme en la rama penal, pero mientras espero que me llegué el título que está en trámite, mi objetivo es ser escribano y voy a comenzar la formación para lograrlo. Pero a largo a plazo me gustaría abocarme a todo lo que sea derecho penal, que es un ambiente muy complejo, pero estoy capacitado para llevarlo a cabo”.

Para concluir, Benítez Gavilán indicó que, desde 2017, cuando comenzó a estudiar abogacía, en cada club que le tocó estar, “siempre les inculqué a los más chicos, también a los grandes, que estudien una carrera universitaria o terciaria, que hagan algún curso, que no se queden solo con el básquet. La realidad es que son muy pocos los que a los 16, 17 o 18 años pueden pegar el salto a Europa, después el resto se queda en Argentina y es difícil hacer una diferencia económica”.

“Afortunadamente, tuve compañeros que me aconsejaron a pensar más allá del deporte. Con ellos estoy muy agradecido, porque me abrieron la cabeza y trato de transmitírselos a mis compañeros más jóvenes, porque además nuestra profesión de jugador de básquet nos brinda mucho tiempo libre para poder dedicarle al estudio”, completó.

El futuro deportivo

Carlos Benítez Gavilán, que el año pasado disputó la Superliga Provincial para Sportivo San Salvador, fue confirmado como una de las fichas mayores de Luis Luciano para la próxima Liga Federal 2025. Sobre la decisión de aceptar la oferta del conjunto de Urdinarrain, sostuvo: “Me sedujo el proyecto deportivo, porque mantuvieron la base que logró el cuarto puesto en el certamen provincial. Sumarme a un equipo que está aceitado me entusiasma y ojalá podamos pelear los primeros puestos para clasificarnos a los playoffs.

El interno de 1.97 metros, que se puede desempeñar en la posición 4 o 5, reconoció que su alejamiento de Central Entrerriano, luego de la finalización de la Liga Federal 2024, en la cual el conjunto rojinegro terminó entre los ochos mejores y a una instancia de jugar por el ascenso, se debió a que la posibilidad de ir a mudarse a San Salvador, le permitía contar con más tiempo para finalizar la carrera de abogacía, por la carga horaria en los entrenamientos.

Asimismo, reconoció que mantiene una excelente relación con el entrenador centralista Martín Pascal, quien lo designó capitán el año pasado, y que guarda los mejores recuerdos de sus tres etapas en Central. “Ojalá en un futuro nuestros caminos se vuelvan a cruzar”, afirmó.