Carlos Damasco: "La rehabilitación de comercios es algo descabellado"

De todas maneras, Damasco calificó a la medida de “contundente”. Y aclaró que “los únicos que no acompañaron fueron nuevos emprendimientos que no son de la ciudad y del país”, en referencia a las tiendas de origen boliviano y los bazares chinos que se multiplican en el centro de la ciudad.

“Hasta las grandes cadenas comerciales se sumaron a la iniciativa, quedando buena parte del centro sin la iluminación de locales comerciales que la caracterizan. Logramos juntarnos y hacer algo en conjunto, cuando todo era muy individual en el comercio local”, rescató. Y remarcó el rol del Centro de Defensa Comercial e Industrial, que “ha cobijado al comerciante y se ha hecho eco de los reclamos, para que el Municipio derogue este decreto que es de esta gestión”.

El representante sectorial no ocultó su molestia por el plazo de las habilitaciones. “Una vez que está todo en regla y el local funcionando, no se debe volver a rehabilitar con plazos diferentes, acorde al rubro de cada comercio e industria”, como va a pasar, una vez aplicado el decreto, cada cuatro y dos años, dependiendo de cada rubro.

“Si el decreto busca regularizar la situación de todos aquellos comercios que no están en regla e inscriptos me parece perfecto, pero seguimos oponiéndonos rotundamente al tiempo de caducidad de las habilitaciones. Para que se entienda: una vez que habilité mi negocio, en mi caso en el 2000, no es posible que me obliguen a rehabilitarlo cada cuatro años, presentando una serie de papeles luego de contratar a profesionales para que avalen los mismos. Es una locura, máxime en los tiempos que corren, comenzar de cero, cuando ya estoy pagando una tasa para que vengan a inspeccionarme, y si lo estoy haciendo es porque estoy habilitado”, se quejó.

Por último, Damasco dijo queel Municipio debería poner el énfasis “en salir a la calle, dar con todos aquellos que ejercen actividades ilegales, y tratar de que ingresen en una actividad formal con todas las de la ley”. Ya que “todos los comercios tienen que estar habilitados formalmente, porque no hay peor cosa que la competencia desleal”.

“En el caso del sector automotor, vivimos quejando en la cámara que nos agrupa y haciendo denuncias contra todos aquellos que venden con un tarro en la calle, con tres o cuatro autos en un garaje no tributando impuesto alguno”, se quejó. Y aseguró que “de esta situación se sale reuniéndose todas las partes, comerciantes, Centro de Defensa Comercial y Municipio, para que el intendente Martín Piaggio conozca cuáles son nuestros puntos de vista y la realidad que vivimos”.