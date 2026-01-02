En víspera de Año Nuevo, gran parte de la ciudad estuvo sin luz por varias horas. Primeramente, por alivios de carga anunciados por la alta demanda de energía, y luego, debido al "desenganche por baja frecuencia" de la línea de alta tensión de Enersa.

En este marco, el diputado libertario y exvicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, realizó una publicación en sus redes sociales denunciando el primer episodio.

“Estaba en mi casa y veo un aviso de alivio de carga en un sector de Gualeguaychú y me preocupó. Soy consciente de que puede haber cortes por una tormenta, una rotura, o un accidente, pero lo que realmente me preocupa son los cortes por alivio de carga, porque significa que no tenemos capacidad de carga para suministrar energía para todos”, dijo en diálogo con Ahora Cero Radio.

Damasco señaló que el presidente de la Cooperativa Eléctrica anunció en un medio local que tenían un superávit de 3 mil millones de pesos, pero el servicio sigue siendo deficiente.

“Leo entre las novedades de la Cooperativa que se está por inaugurar una sala mortuoria, que están brindando internet y que inauguraron un canal de streaming. Entonces, me pregunto ¿No es preferible volcar esa plata para mejorar el servicio de todos los gualeguaychuenses? Esa fue la pregunta que me hice y decidí compartir en mis redes sociales. Hay gente que piensa como yo y muchos no se aminan a salir a los medios a decirlo”, resaltó.

El diputado libertario enfatizó que su preocupación no era por el desenganche de Enersa, sino por los alivios de carga durante los días de calor: “Eso no puede estar ocurriendo. Antes de irme de la Cooperativa, hice fuerza para que se cambie un cable que unía la subestación de Enersa con el predio de la estación. Si ese cable no se hubiera cambiado, estaríamos igual que hace 3 o 4 años atrás que los cortes eran constantes. Por eso digo, no distraigamos el dinero que puede servir para repotenciar el sistema eléctrico de Gualeguaychú en otras cosas. Esa es mi postura”.

El exvicepresidente de la distribuidora opinó que la entidad “se debe dedicar a ofrecer un servicio eficiente para todos los gualeguaychueses. El presidente de la Cooperativa dijo que le sobraron 3 mil millones de pesos, y a los minutos anunció alivios de carga. Tiene que invertir ese dinero para que no tengamos alivios de carga”.

Además, recordó un proyecto que gestionó en 2023 para solucionar problemas energéticos de la zona oeste de la ciudad: “Esa obra fue aprobada, se firmo el convenio, y no sé por qué no se realizó, tenía un costo de 938 mil dólares. Si hoy agarras los 3 mil millones de pesos que tiene la Cooperativa y lo dividís por el valor actual del dólar, te da como resultado 2 millones de dólares. Es decir que esa obra se podría haber hecho pasa solucionar los problemas del oeste, y no se hizo”.

“La verdad es que como gualeguaychuense prefiero un mejor servicio, que no haya cortes de energía, y una vez que se logre eso, se puede diversificar en otros servicios. Tenemos que hacer algo en Gualeguaychú para tener una vida más digna. El año pasado estuve viviendo en Paraná, con sensaciones térmicas muy altas y jamás hubo un corte de luz. Entonces, algo pasa en Gualeguaychú. En eso voy a trabajar, porque a partir de la publicación que hice, recibí cientos de mensajes de que por favor le busquemos una solución”, manifestó.

Y concluyó: “Cortes de energía van a haber siempre, por tormentas, por siniestros, por cuestiones naturales, por una ruptura, pero lo que no puede haber son cortes por alivio de carga”.