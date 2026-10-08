El joven arquero de Tiro con Arco Gualeguaychú, Carlos María Della Penna, competirá este fin de semana en la Copa Argentina Juvenil de Tiro con Arco, que se llevará a cabo entre sábado y domingo en la ciudad cordobesa de Villa María.

El certamen reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en la categoría Sub-18, entre ellos el representante gualeguaychuense, que llega a esta competencia tras un destacado 2026.

Della Penna fue campeón argentino Sub-18 en la modalidad sala y, además, integró la Selección Argentina que participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

De esta manera, el joven arquero volverá a representar a Gualeguaychú en una competencia nacional, buscando cerrar una gran temporada entre los principales protagonistas de la disciplina.

El joven arquero de Tiro con Arco Gualeguaychú, Carlos María Della Penna, competirá este fin de semana en la Copa Argentina Juvenil de Tiro con Arco, que se llevará a cabo entre sábado y domingo en la ciudad cordobesa de Villa María. El certamen reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en la categoría Sub-18, entre ellos el representante gualeguaychuense, que llega a esta competencia tras un destacado 2026. Della Penna fue campeón argentino Sub-18 en la modalidad sala y, además, integró la Selección Argentina que participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. De esta manera, el joven arquero volverá a representar a Gualeguaychú en una competencia nacional, buscando cerrar una gran temporada entre los principales protagonistas de la disciplina.