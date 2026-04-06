Con solo 16 años, el gualeguaychuense Carlos Della Penna se alista para defender los colores de Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, dentro de la categoría Compuesto Masculino U18. Su clasificación no fue casualidad: el joven talento se adjudicó la única plaza disponible para compuesto masculino en el Evaluatorio U18 organizado por la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO).

Pero este no es su primer paso en la escena internacional. A sus 16 años, Della Penna ya cuenta con un destacado historial que incluye un título sudamericano y nada menos que un récord americano, antecedentes que lo afianzan sólidamente en la disciplina.

En los días previos al gran evento, el arquero formará parte de una concentración con la selección argentina de tiro con arco a realizarse en las instalaciones del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), antes de viajar rumbo al país centroamericano que será sede de la competencia.