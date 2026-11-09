Los deportistas de la institución Tiro con Arco Gualeguaychú participaron durante el fin de semana de la Final Regional de la especialidad en el departamento Paraná y lograron muy buenos resultados. Carlos María Della Penna se quedó con la medalla de oro en la categoría Compuesto Masculino Sub18.

Este nuevo logro se suma al título argentino que había conseguido meses atrás en la modalidad Sala y al título de campeón nacional juvenil de tiro con arco y en la Copa Argentina Juvenil 2026, disputada en Villa María, Córdoba, en octubre pasado, por lo que el arquero gualeguaychuense alcanzó una nueva consagración en la temporada.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Compuesto Masculino Sub18: Carlos Della Penna - Oro

Categoría Raso Senior: Alejandro Della Penna - Bronce

Categoría Recurvo Sub18 JP - 40 metros: Elena Rodríguez Nikodem - 🥉 Bronce

Categoría Recurvo Sub15 JP - 30 metros: Amadeo González - 5° puesto

Categoría Compuesto Masculino Senior: Sebastián Heidenreich – 6° puesto