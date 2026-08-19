La arquería local atraviesa un presente formidable. En un fin de semana marcado por la alta competencia, los representantes de la Asociación Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG) dejaron su sello tanto a nivel nacional como en el circuito provincial y ratificaron el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad.

Del 14 al 16 de agosto, las instalaciones del Club Sportivo Independiente en General Pico, La Pampa, fueron el escenario de la Final Nacional de Sala (Indoor) 2026. El evento, organizado por el club Flechas Pampas y fiscalizado por la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco), reunió a casi 200 arqueros de todo el país que buscaron la excelencia en la línea de tiro.

Allí, el representante gualeguaychuense Carlos Della Penna se lució de manera impecable y se coronó Campeón Nacional, un título que premia su precisión y constancia. Por su parte, la delegación local completó una gran actuación con Sebastián Heidenreich, quien obtuvo el título de Subcampeón Nacional por equipos, y Alejandro Della Penna (padre de Carlos), quien finalizó en la posición 26 a nivel nacional en una competencia de altísima exigencia.

Buena labor en la fecha provincial de Oro Verde

Sin descanso, la agenda deportiva siguió el domingo en la ciudad de Oro Verde. En el marco de una nueva fecha del torneo provincial, organizado por el Club Tiro con Arco Paraná y con el aval de la Federación Entrerriana (Fetarco), la TCAG fue protagonista otra vez.

Los arqueros locales demostraron de nuevo su gran nivel técnico y se destacaron especialmente en las categorías de formación, donde el futuro de la disciplina pisa fuerte:

Categoría Sub 15 - Recurvo Masculino J.P: Amadeo González se alzó con la medalla de Oro .

Categoría Sub 18 - Recurvo Femenino: Elena Rodríguez Nikodem tuvo una participación destacada y logró el segundo puesto.

Con estos resultados, la Asociación Tiro con Arco Gualeguaychú cierra un fin de semana de éxitos; los arqueros de la ciudad se mantienen firmes entre los mejores, tanto en el plano nacional como en el regional.