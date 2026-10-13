Carlos María Della Penna volvió a consagrarse campeón nacional de tiro con arco. El joven representante de Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG) obtuvo el primer puesto en la categoría Compuesto Masculino Sub 18, modalidad Aire Libre, durante la Copa Argentina Juvenil 2026, que se desarrolló en Villa María, Córdoba.

Este nuevo logro se suma al título argentino que había conseguido meses atrás en la modalidad Sala, por lo que el arquero gualeguaychuense alcanzó su segundo campeonato nacional en la temporada.

Della Penna llegó a esta competencia luego de un año de importantes experiencias deportivas. Además de su consagración en sala, integró la Selección Argentina que participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde tuvo la oportunidad de representar al país en una competencia internacional.

La Copa Argentina Juvenil reunió a representantes de la disciplina en distintas categorías y constituyó una nueva instancia de competencia para los jóvenes arqueros. En ese escenario, Della Penna volvió a destacarse y se quedó con el primer puesto de su divisional.