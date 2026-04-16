El gualeguaychuense Carlos María Della Penna fue uno de los 250 deportistas que integran la delegación argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Sin embargo, no pudo competir en su disciplina, tiro con arco, por una decisión arbitral que lo dejó fuera antes del inicio oficial.

El joven de 16 años debía comenzar su participación con la ronda de clasificación en la categoría arco compuesto. No obstante, horas antes de la competencia, su nombre apareció en el clasificador oficial con la sigla DNS (Did Not Start), lo que indica que no inició la prueba.

Según la información a la que accedió su entrenador, Darío Valli, desde Gualeguaychú, la exclusión se debió a una situación registrada durante la práctica previa, en la que el arquero lanzó dos flechas por encima de la contención del campo. A partir de ese episodio, los jueces decidieron no autorizarlo a iniciar la clasificación.

Al no poder disputar esa fase inicial -clave para ordenar a los competidores-, el arquero también quedó automáticamente fuera de la prueba por equipos en modalidad compuesto mixto, en la que debía competir junto a su compatriota María Giménez.

La situación tuvo un fuerte impacto anímico en el deportista de Gualeguaychú, que había llegado a Panamá con expectativas altas. En 2025 había conseguido medalla de oro y plata en el South American Youth and Master Open Championships, y en 2024 había establecido un récord continental en arco raso Sub-15 en Puerto Iguazú.

De este modo, una decisión previa al inicio de la competencia dejó sin participación a una de las promesas argentinas del tiro con arco en el certamen continental.