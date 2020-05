Carlos García: "el fondo para la obra pública municipal cayó a un 20 por ciento"

Sobre las próximas obras que se ejecutarán en la ciudad, García sostuvo que “el intendente pudo avanzar en la gestión de una obra y agua y cloaca muy importante, de la cual estamos a la espera del desembolso para poder completarla, dado que parte de los trabajos de esa obra ya están iniciados. Es una obra que llegaría a un sector importante de la zona sur y que dejaría a la ciudad casi en su totalidad con la cobertura de agua y cloacas. También tenemos por delante otro proyecto que podría completar el servicio de agua y cloacas para toda la ciudad, inclusive para algunos barrios que se están iniciando”.

Consultado acerca de la cantidad de personal que demandarán las obras que se iniciarán, el funcionario sostuvo que “en este proyecto de agua y cloacas estarán trabajando 40 a 45 personas pertenecientes a tres cooperativas, sumado esto a maquinistas, camiones y demás que son de la Municipalidad. También estamos trabajando para cerrar otra obra de agua, que sería una cañería de refuerzo que va por calle Lavalle, desde Urquiza hasta el Corsódromo, sería una obra que va a hacer la provincia. Para nosotros, la mano de obra es fundamental, porque las obras seguramente van a salir y es necesaria la mano de obra para poder avanzar”.

Finalmente, García expresó que las obras que se comenzaron a ejecutar con presupuesto municipal, son las que seguramente tardarán más tiempo en su reactivación. “Las obras más complicadas de que puedan reactivarse son las que tienen financiamiento con el presupuesto municipal, que por estas horas están afectadas a la cuestión sanitaria que demanda la pandemia. Se podría enumerar la obra de la vieja Terminal o del Mercado del Puerto, que por el momento no se reactivarán, pero no me animaría a decir que van a quedar sin actividad en el año.Ojalá que para el segundo semestre la condición financiera del Municipio nos permita reactivarlas”, afirmó.