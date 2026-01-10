¿Nació en Argentina, en Uruguay o en Francia? Una vez más, el hallazgo de un documento reavivó la histórica controversia sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, ícono del tango y de la música rioplatense. La nueva prueba data de 1920 y fue emitida por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, informó que el acta —encontrada en noviembre de 2025— certifica que Gardel nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, como hijo de ciudadanos uruguayos. El documento, divulgado por el semanario Búsqueda, lo registra además como artista y soltero al momento de la tramitación.

Según la CGR, el acta fue gestionada por Gardel el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul uruguayo y dos testigos, y funcionó como una partida de nacimiento provisoria que le permitió tramitar la ciudadanía argentina, en un contexto en el que se encontraba indocumentado. Para la comisión, el hallazgo podría saldar definitivamente la controversia sobre su origen, al aportar un registro oficial que respalda la versión uruguaya.

No obstante, el anuncio fue recibido con cautela por especialistas argentinos, quienes advierten que el documento refleja “un testimonio de un momento puntual”, es decir, lo que una persona declaró ante un funcionario en circunstancias determinadas, sin constituir necesariamente una constatación directa del hecho biográfico que declara. Para estos expertos, la vida de Gardel estuvo marcada por traslados, múltiples documentos y necesidades laborales que lo llevaron a adaptar su identidad.

También se plantearon dudas sobre la autenticidad y procedencia del acta, que deberá someterse a peritajes técnicos y archivísticos, incluyendo análisis de papel, tinta, filigranas, caligrafía, sellos y anotaciones, además de comparaciones con otros registros consulares de la época.

El proceso de validación comenzó con un acta notarial y continuará con un peritaje oficial a cargo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. El historiador Gustavo Colman, especialista en la vida del cantor, explicó que el hallazgo fue posible gracias a la labor de un funcionario consular y sostuvo que el documento prueba que Gardel se asumía como ciudadano rioplatense, “nunca francés”.

En contraposición, otras investigaciones sostienen la hipótesis de un nacimiento en Toulouse, donde habría sido registrado como Charles Romuald Gardes, según consta en el libro El padre del Gardel. Colman afirmó que esa documentación estuvo vinculada a disputas por la herencia tras la muerte del artista.

Más allá de la polémica, Gardel creó el tango-canción y eligió ser símbolo del ser argentino y porteño, con obras inmortales como “Mi Buenos Aires querido”. Como escribió Osvaldo Sosa Cordero en 1931: “Casi me atrevería a afirmar que cada porteño lleva en sí un Gardel”.

El debate sobre el origen de Gardel se remonta a décadas atrás y atraviesa fronteras, pasiones nacionales y disputas académicas. A lo largo del tiempo, distintos documentos oficiales, testimonios y reconstrucciones biográficas alimentaron versiones contrapuestas que, lejos de clausurarse, se reactivan con cada nuevo hallazgo. En ese marco, el cantor se convirtió también en una figura simbólica disputada por países y tradiciones, más allá de su propia obra artística.

Para muchos investigadores, la persistencia de la controversia revela tanto las zonas grises de la documentación de comienzos del siglo XX como la magnitud cultural que alcanzó Gardel con el paso del tiempo. Su identidad, señalan, terminó siendo tan múltiple y cambiante como el mundo rioplatense que ayudó a narrar y a cantar.