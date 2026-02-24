El arquero de Gualeguaychú Carlos María Della Penna logró una destacada actuación en el Evaluatorio U18 organizado por la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) y se quedó con la única plaza en Compuesto Masculino para integrar la Selección Argentina que competirá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud – Panamá 2026.

La instancia selectiva, informada a través del Comunicado 031/26 del Comité Técnico y firmada por el director técnico nacional Rodrigo Cabrera, definió los nombres que vestirán la celeste y blanca en la cita continental juvenil. En ese marco, Della Penna, representante de Tiro con Arco Gualeguaychú, se impuso en su categoría y aseguró su lugar en el equipo nacional.

El evaluatorio U18 se desarrolló bajo condiciones climáticas variables, lo que elevó el nivel de exigencia técnica y mental de los competidores. Desde la Dirección Técnica Nacional destacaron el compromiso y la actitud de todos los atletas participantes, quienes afrontaron una instancia decisiva en el camino hacia uno de los eventos deportivos juveniles más importantes del continente.

En la modalidad Recurvo Masculino U18, las dos plazas fueron obtenidas por Gabriel Tonina, de Tiro Federal de Chajarí, y Thiago Barbieri, de Cace Archery. En Recurvo Femenino U18, clasificaron Isabella Amanda Chorvat, de Arquería Palihue Rugby Hockey Club, y Bianca Sofía González, también de Cace Archery. Por su parte, en Compuesto Femenino U18, la plaza quedó en manos de María Belén Giménez, de la Academia de Tiro con Arco HOODS.

Sin embargo, el foco para Gualeguaychú está puesto en la consagración de Della Penna. El joven arquero no solo superó la presión propia de una instancia selectiva nacional, sino que además logró destacarse en una categoría que otorgaba un solo cupo, lo que subraya la magnitud de su logro. Su clasificación lo posiciona entre los principales talentos juveniles del país en la modalidad compuesto.

El detalle completo de los resultados, con puntajes y orden de mérito final, será publicado en la plataforma Arqueros Online, según informó FATARCO, lo que permitirá conocer con precisión el rendimiento de cada participante.

Con esta clasificación, Carlos María Della Penna inicia ahora la etapa de preparación específica rumbo a Panamá 2026, donde tendrá la responsabilidad de representar no solo a la Argentina, sino también al crecimiento sostenido del tiro con arco en Gualeguaychú.