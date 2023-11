Giuliana Maglietti, en Todos contra todos por Ahora Play , entrevistó al analista financiero Carlos Maslatón, quien el domingo acompañó a Sergio Massa en el debate presidencial. Precisamente en esa instancia analizó el desempeño del minitro de Economía y de su adversario, Javier Milei.

"Milei es una persona muy débil, Milei no tiene una buena formación ni es muy inteligente, repite frase. Habló mal porque habló mal, no vi toses en general, no vi nada de eso”, afirmó.

“Massa arrasó en el debate, no sé en los votos, habrá que ver”, contrapuso.

“En los dirigentes que acompañaron a Milei vi depresión, en el lado de Massa, euforia”, comparó el analista que también es abogado y que tiempo atrás acompañó a Javier Milei.

“Milei dijo exabruptos permanentes durante la campaña, queda como persona poco seria”, agrega.