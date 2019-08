482de75e-b082-4a55-9863-2e53ca00cc9d.jpg El cantautor de Gualeguaychú, junto a los otros artistas homenajeados

Justamente, uno de los representantes que actualmente tiene este género en Gualeguaychú fue reconocido. Se trata de Carlos Peralta, cantautor, docente, gestor cultural y ex director de Cultura de la ciudad.

“Hace un tiempo alguien, que no voy a nombrar porque me lo pidió explícitamente, me pidió un currículum y no me quiso decir para qué era. Cuando me avisan, vía WhatsApp, que estaba citado para recibir este reconocimiento, me di cuenta que había mandado el CV a la Cámara de Diputados de la provincia para que sea tenido en cuenta”, contó Peralta a ElDía.

Carlos Peralta

Dicho reconocimiento, que constó de un pergamino y un presente, fue entregado por los diputados provinciales Leticia Angerosa, de Gualeguaychú, y José Antonio Artusi, de Concepción del Uruguay.

Sobre su trayectoria, Peralta rescató “la búsqueda permanente y la administración cultural, tanto desde el Estado como desde La Solapa –espacio autogestivo fundado por el homenajeado en 2012– y, por sobre todas las cosa, el canto, que me ha permitido investigar a la ciudad y a la región e investigarme personalmente, porque generalmente hablo de las cosas que me rodean y de las que pasan dentro de mí”.

8f9cdab1-7bfe-425f-a92d-ff3ba824d365.jpg La diputada Leticia Angerosa recibe a Carlos Peralta

“Hay cosas que uno hace por necesidad, como me pasó con la docencia, otras por placer, como me pasa con el canto, y tras que tienen que ver con una convicción y una lucha, como es La Solapa. De alguna manera todo se relaciona, y este reconocimiento tiene que ver con un poco de cada una de ellas me parece”, resumió el cantautor.