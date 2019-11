Carlos Stornelli aseguró que irá a declarar a Dolores ante el juez Ramos Padilla

El fiscal le comunicó a Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación -de dónde dependen los fiscales federales- que se va a presentar a declarar ante el juez Ramos Padilla para brindar todas explicaciones que le requieran.

Para que la indagatoria se concrete, Stornelli instruyó a su abogado, Roberto Ribas, a que presentara un escrito ante el magistrado.

La decisión de Stornelli es “irrevocable” y se dio luego de haber elevado a juicio el Caso Cuadernos, el expediente en el que el fiscal tuvo un rol clave al haber conseguido los testimonios de varios arrepentidos que confirmaron la existencia de un sistema de recaudación de coimas durante el kirchnerismo. Precisamente la actuación en ese caso le valió la crítica del sector político que regresará -con variantes- a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre próximo.

Stornelli está acusado de formar parte de una red ilegal de espionaje con políticos, abogados y agentes de inteligencia. Es en la causa en la que está preso y procesado el falso abogado D´Alessio.

El juez Ramos Padilla había citado a Stornelli a indagatoria en varias oportunidades. Pero el fiscal no se presentó a ninguna bajo el argumento de que el magistrado no le generaba garantías y que había planteos que no estaban resueltos. Así, el fiscal fue declarado en rebeldía pero no podía ser detenido para que sea llevado a declarar porque como fiscal tiene fueros.

En mayo pasado la Cámara Federal de Mar del Plata, con jurisdicción en Dolores, rechazó la apelación de Stornelli contra la declaración de rebeldía firmada por Ramos Padilla. Fue así que aquella decisión quedó firme a partir del fallo firmado por los camaristas Bernardo Bibel y Eduardo Jiménez.

Stornelli recurrió esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y a fines de agosto pasado los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci rechazaron el recurso por inadmisible.

Al momento de declararlo en rebeldía, Ramos Padilla fue contundente con la actitud de Stornelli de no presentarse a declarar: “Es importante aclarar que ninguno de los planteos formulados por su defensa justificaban la ausencia a las citaciones cursadas. Este es un caso especial porque se trata de un funcionario público al que las leyes le otorgan fueros, que no pueden ser utilizados para impedir el avance de una investigación penal ya que ello sería contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley".

El juez de Dolores le imputa a Stornelli haber formado parte de una “organización delictiva” que realizaba tareas de espionaje ilegal. En ese contexto, “prestó su anuencia” para diversas actividades, algunas de las cuales estaban vinculadas con investigaciones en curso donde entiende como fiscal.

Meses más tarde, cuando el fiscal permanecía en su postura de no presentarse, Ramos Padilla pidió ante el procurador general Eduardo Casal la remoición y/o el desafuero del funcionario judicial para lograr la comparecencia de Stornelli. (fuente: Infobae)