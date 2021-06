Carlos Tevez anunció que se va de Boca: "pensé que nunca iba a llegar este momento"

"No tengo nada más para dar. Anoté un par de cosas que quiero comunicarle a la gente. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Acá estoy. Es muy difícil hablar. No voy a seguir en el club. No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz", dijo emocionado el capitán Xeneize.