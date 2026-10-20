Semanas después de que se confirmara la realización del partido de despedida de Carlos Tevez en la Bombonera, el Apache dio a conocer la fecha oficial del evento: será el próximo domingo 20 de diciembre.

A pesar de que su retiro se dio cinco años atrás, en 2021, la leyenda de Boca no había tenido la chance de despedirse de los hinchas del Xeneize. El espectáculo será un partido amistoso que jugarán varios de sus excompañeros de carrera.

Aunque resta conocer quiénes serán las figuras que lo acompañen, se espera que asistan leyendas de renombre. En su privilegiada carrera, Tevez compartió vestuario con grandes jugadores como Cristiano Ronaldo en Manchester United o Lionel Messi en la Selección argentina.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, escribió este martes en Instagram la cuenta oficial del partido de despedida.

El anuncio de la fecha del partido de despedida de Carlos Tevez. (Foto Instagram: @carlitostevez)

Además, se confirmó que el partido será transmitido por ESPN. A dos meses, los únicos detalles que faltan son el horario y los jugadores invitados.

Las estadísticas de Carlos Tévez como futbolista

Como jugador, Tévez se convirtió en ídolo de Boca y pasó por varios de los clubes más importantes de Europa, consiguiendo los títulos más trascendentes a nivel clubes.

Con el Xeneize, ganó la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa Sudamericana y 7 trofeos nacionales.

En Inglaterra, pasó por los dos clubes de Manchester y dejó huella: una Champions League y dos Premier League con el United, y una liga inglesa con el City.

Carlos Tevez sumó 11 títulos con Boca en su carrera. (Foto: AFP)

Además, fue la figura de la Juventus que llegó a la final de la Champions contra el Barcelona en 2015, un mes antes de regresar al Xeneize en su segundo ciclo.

También jugó en Corinthians, en West Ham, donde brilló, y en el Shanghái Shenhua. En total, jugó 747 partidos, hizo 308 goles y aportó 144 asistencias.

Fuente: TN