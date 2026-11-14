Lo que alguna vez comenzó como el simple deseo de un alumno que, tras ver pasar las comparsas, quiso sentir en carne propia la magia de la pasarela, se transformó este viernes en un fenómeno comunitario sin precedentes en Gualeguaychú. Con una convocatoria que superó los 900 participantes en pista, la segunda edición de "Carnaval con Todos" demostró que la mayor expresión cultural de la ciudad no entiende de barreras.

A diferencia de las noches tradicionales de verano, esta vez la protagonista absoluta fue la inclusión. Bajo la premisa artística del relato “Mundis aprende a sentir”, el espectáculo propuso un viaje sensorial y emotivo sobre el valor de la amistad, el respeto por las diferencias y el mundo de las emociones.

El despliegue que se vio en el Corsódromo fue apenas la punta del iceberg de un trabajo pedagógico que atravesó todo el ciclo lectivo 2026. Para las instituciones participantes —las escuelas de educación integral Nº23 Emanuel, Nº15 Taller Protegido Emanuel, Nº18 Santa Rita, Nº28 IDEEA, las EEI Nº12 José Facio y Nº2 Francisco Antonio Rizzuto, junto a los centros de día IDEEA y ALLIUM— el carnaval funcionó como una herramienta de aprendizaje colectivo.

Durante meses, las aulas y los talleres se convirtieron en verdaderos galpones de comparsa. Hubo visitas al Museo del Carnaval, recorridas por talleres locales, fabricación artesanal de instrumentos —como coloridas guitarras— y jornadas de costura donde las familias tuvieron un rol clave en la confección del vestuario. Además, murgueros y batuqueros de la ciudad se sumaron a los ensayos para pulir el ritmo de las escuadras.

El cierre del espectáculo estuvo a cargo del cantante El Brodi. Con el acompañamiento de las familias y un público que disfrutó de las presentaciones, Carnaval con Todos completó una nueva edición en el Corsódromo. Para los estudiantes fue la oportunidad de mostrar lo que prepararon durante meses y compartir con la ciudad una experiencia que les permitió vivir el carnaval desde adentro.

Al caer el telón de la jornada, quedó en claro que el proyecto logró su cometido más profundo: derribar prejuicios, potenciar la autonomía de los estudiantes y recordar que, en Gualeguaychú, el carnaval es verdaderamente de todos.