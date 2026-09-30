La iniciativa “Carnaval con Todos” se prepara para una nueva experiencia en el Corsódromo. El proyecto, impulsado de manera conjunta por instituciones educativas de educación especial, con apoyo de la comunidad y el municipio, pone en valor la inclusión, la integración y la fiesta popular a través del ritmo y la pasión del carnaval local.



El verano pasado, tuvo una gran llegada en la sociedad gualeguaychuense. Es así que en la antesala de esta nueva edición lanzaron “Latidos”, su canción oficial de este año que representa el pulso colectivo de la ciudad. La propuesta busca que toda la comunidad, estudiantes, docentes y familias comiencen a cantar y aprender la letra de cara a los festejos.



La canción, que cuenta con la participación del músico local Rodrigo Ipperi, tiene en su video una interpretación en lengua de señas.



También presentaron “Una noche” compuesta por Maillen Novoa y la producción de Fernando Álvarez.