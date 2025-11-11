UN PROPUESTA INÉDITA EN LA CIUDAD
Carnaval con Todos: "¿Por qué no voy a poder participar? ¿Porque tengo una discapacidad? No es así"
El próximo 28 de noviembre más de 300 chicos tendrán en el corsódromo su primera edición de “Carnaval con Todos”, una iniciativa que conecta a diferentes instituciones de la ciudad vinculadas con la discapacidad.
“La idea surge a través de Bautista, que contó que le gustaba y quería ser parte del carnaval. Entonces, empezamos a pensar con otros profesionales e invitamos a otras instituciones para idear esta propuesta. Somos 5 escuelas integrales las que hacemos esto y son 300 participantes . Arranca con una primera escudara que tiene al agua como protagonista, y está compuesta por personas con autismo, esa parte va a ser sin sonido porque son personas muy sensibles a los ruidos. Luego, vendrá una escuadra de pueblos originarios, seguida por la Leyenda Fundacional, la fundación de Rocamora, y termina con los Corsos Matecito y el Carnaval”, adelantó Rodrigo Ipperi, uno de los docentes que forma parte de este proyecto.
Por su parte, Franco, alumno de la Escuela Emanuel, contó que al principio no tenía ganas de sumarse, pero “luego empezamos a trabajar y me gustó. Estoy chocho. En un principio pensaba para qué nos servía , pero es algo que nos identifica, esto me identifica a mí ”.
Además, Franco comenzó a preguntarse “¿Por qué no voy a poder participar? ¿Porque tengo una discapacidad? No es así. Todos somos diferentes, no hay dos personas iguales. Esto nos ayuda a aprender, a comprendernos, porque todos somos distintitos, tenemos que ser todos mejor como sociedad, es carnaval con todos, y ahí me gustó".
La entrada será libre y gratuita, aunque habrá un código QR para poder hacer donaciones. El dinero será dividido por las instituciones participantes para amortiguar los gastos del evento.