Tras el buen comienzo de la edición 2026 del espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina, el Corsódromo se prepara para la segunda noche llena ritmo y color.

Las cuatro comparsas que compiten en la presente edición –Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía- llevan adelante una gran puesta en escena, imponentes carrozas, batucadas y canciones con pegadizas letras. Acorde a la competencia es juzgado, noche a noche, por un jurado seleccionado para tal fin.

Vale recordar que dicho jurado evalúa diversos rubros, en voto secreto, que será revelado al finalizar la presente edición.

Se utiliza un sistema de puntajes que, tras finalizar la undécima noche, es sumado. Luego de quitar los descartes estipulados en el reglamento, se conoce el resultado final que dará a conocer a la nueva campeona.

Los jurados de la primera noche

Jurado del rubro “Vestuario”: Cecilia Gómez García. Licenciada en Diseño de Espectáculos y Vestuarista egresada de Universidad de Palermo y Bachiller en Artes Visuales Experimentales, UNLP. Se desempeña como diseñadora, productora y realizadora de vestuario para teatro y artes visuales. Es docente titular de la materia Diseño de Vestuario I para la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo. Obtuvo nominaciones a los premios Maria Guerrero y Luisa Vehil. Fue coordinadora y productora de vestuario del espectáculo “Disney 100 en concierto” estrenado en el Teatro Colón (2023) y “Pixar en concierto”, Teatro Colón en 2024. Ha trabajado en México, Quito, Ecuador, Panamá y Perú. Actualmente es asistente en la producción del vestuario del musical “Annie” a estrenar en marzo del corriente en el teatro Broadway (CABA).

Jurado del rubro “Carrozas”: Paula Vicharelli. Escenógrafa y realizadora. Es Licenciada en Artes del Teatro con especialización en Escenografía, recibida de la Universidad del Salvador. Forma parte del staff de escenotecnia del Teatro Colón. Sus trabajos se han presentado en el Teatro Colón, Teatro Avenida, Tabaris, entre otros de Buenos Aires y en escenarios europeos. Es realizadora de Pinturas Escenografícas y utilería. Entre sus trabajos se destacan: “Carnaval de Venecia en el Delta”, “La Boheme”, la asistencia de escenografía en “Der Fliegende Holländer” (Santiago de Chile) y en “La Comedia es Peligrosa” (Teatro Nacional Cervantes –CABA).

Jurado del rubro “Música”: Tomás Saldaña. Músico compositor, baterista, percusionista y docente especializado en ritmos afro brasileños y música latinoamericana. Como sesionista, colaboró con artistas como Ke Personajes!, José Tabalero, Mike Amigorena, Marina Iris y Moyses Márquez, entre otros. Actualmente, dirige y produce “Vai Pra La”, la roda de samba más grande de Argentina. Oriundo de la provincia de Entre Ríos, ha realizado sus estudios Universidad Nacional de Rosario (Santa F), en el EMPA y se ha perfeccionado en Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. A su vez es director de “Timbaty”, escuela de Samba y percusión en Capital Federal; también fue director de la comparsa Infantil “Mis Raices”, entre otros.

Jurado del rubro “Desfile”: Bárbara Majule. Coreógrafa, bailarina y docente. Inició sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes y actualmente, entre sus disciplinas, se destacan el jazz, clásico, Hip Hop, Tap, entre otras. Ha participado como coreógrafa en obras teatrales de Martín Bossi, Pepe Cibrian, Panam y Dan Breitman; también en las obras “Sugar”, “Kinky Boots” “La escuela de papel”, “Inmortales”, “Circo aventuras al rescate” entre otras. En televisión fue coreógrafa en “Bailando por un sueño”, “Quién es la máscara”, “Casi Ángeles”, “Talento Argentino”, “La pelu” y “Sin codificar”. Actualmente dirige y enseña en la escuela “La academia”. Además, es asistente de coreografía de la obra “Billy Elliot” a estrenar en 2026.