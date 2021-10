El Carnaval del País comienza a vivir días especiales. Con la confirmación de la realización del máximo espectáculo de la ciudad luego de un año sin fiesta por la pandemia, las cinco comparsas por primera vez estarán todas juntas en escena.

ElDia convocó a los directores de Ará Yeví (Leo Rosviar), O’Bahía (Adrián Butteri), Papelitos (Juane Villagra); Marí Marí (Sebastián Benedetti) y Kamarr (Rodolfo Rodríguez) y los consultó sobre tres temas puntuales. Las mismas preguntas pero con distintas respuestas, de los cinco creadores que darán vida a sus comparsas en una edición que promete ser espectacular.

Las preguntas

1- ¿Qué expectativas tenés para el Carnaval 2022 con las cinco comparsas en escena?

2- ¿Cómo fue volver o empezar a trabajar en la comparsa después de la pandemia?

3- Que opinión tenés con relación a las cinco comparsas. ¿Deben seguir o solamente tiene que ser por este año?

Seba Benedetti 5.jpg

Sebastián Benedetti – Director Marí Marí

1- Creo firmemente que va a ser un gran carnaval. El hecho de que desfilen las cinco comparsas, más allá de las idas y vueltas para llegar a esta decisión, habla de un gran trabajo en equipo como debería ser siempre, donde la parte dirigencial y el factor artístico realizan un trabajo mancomunado para superar la situación por la que atravesamos y así poder brindar un espectáculo a la altura y sin bajar de nivel bajo ningún punto de vista.

2- Personalmente fue maravilloso … mágico!!! Abrir la puerta de Marí Marí, pero esta vez debutando como director tuvo un plus enorme de felicidad. También ver la emoción en mi equipo fue y es impagable.

Muchos por ahí no dimensionan, pero para los que amamos y vivimos el carnaval, volver al taller significó volver a encender con más fuerzas esa parte de nuestras vidas que la pandemia nos quiso apagar. Todos los días vivimos con mucha emoción el hecho de poder trabajar dentro del carnaval, nada ni nadie va a poder apagar ese fuego.

3- Esta edición va a ser de prueba, pero seguramente sentará un precedente para el futuro. En mi opinión, la idea de seguir con las cinco comparsas me parece muy acertada por varios aspectos.

Hoy en día la mano de obra especializada escasea por un montón de factores y uno de ellos es justamente la falta de continuidad en los talleres de las comparsas. El hecho de poder contar con cuatro o quizá las cinco comparsas en competencia, ampliará las posibilidades para los trabajadores del Carnaval de tener una mayor posibilidad de generar fuentes de trabajo.

Igualmente, a modo personal creo que en estos temas falta mucho por hacer, pero si se trabaja sobre la idea de las cinco comparsas, quizá hacerlo de modo progresivo, incorporando una cuarta comparsa y luego poder sumar la restante, será una buena forma de que los trabajadores del carnaval tengan mayores posibilidades.

Juane Villagra.jpg

Juane Villagra – Director de Papelitos

1- Las expectativas con las cinco comparsas son las mejores desde todo sentido. Estoy convencido de que va a ser un gran carnaval, la ciudad necesita carnaval, la gente necesita carnaval y creo que la idea de las cinco comparsas suma a que esas expectativas crezcan dentro del ambiente carnavalero y de la ciudad. El Carnaval de Gualeguaychú mantendrá su nivel, será un año atípico pero todos van a querer salir a ganar esa copa, porque será un hecho histórico para la ciudad.

2- En Papelitos tuvimos la suerte de que el año de pandemia nos encontró con la comparsa en proceso de desarme, pasamos dos o tres meses sin trabajar, pero luego decidimos continuar trabajando adecuados a los protocolos y pudiendo mantener las fuentes laborales dentro de la comparsa, que comenzó a trabajar en la fabricación de la indumentaria para distintas disciplinas del club.

Por eso para nosotros no fue un cambio importante el volver a trabajar porque mantuvimos el esquema. En lo relacionado a la comparsa en sí, siempre es lindo poder reencontrarnos con la gente que siempre estuvo con nosotros. Fue una alegría grande volver a trabajar con gente conocida y querida.

3- El Carnaval para cinco comparsas lo veo muy difícil por muchas cuestiones, principalmente desde lo económico. A mi entender, el esquema de cuatro comparsas con un descenso es el ideal y considero que están dadas las condiciones para que ello vuelva a ocurrir. En un momento de crisis se bajó a tres comparsas y eso repercutió en la falta de propuestas de trabajo para el trabajador del carnaval. Considero que con cuatro comparsas, todas las comparsas se verán obligadas a no especular, ha pasado que muchas comparsas han hecho las cosas bien, han salido segundos por un punto y ese trabajo no solo de una persona, sino de un equipo de trabajo integral, se quedó sin la chance de seguir en el circuito del carnaval. Para mí con cuatro comparsas se podría trabajar muy bien y el espectáculo se vería realzado en toda su dimensión.

leo rosviar

Leo Rosviar – Director Ará Yeví

1- Las expectativas son buenísimas, estamos frente a un hecho histórico de tener por primera vez cinco comparsas en el Corsódromo. En lo particular, en Ará Yeví estamos trabajando con mucho entusiasmo, veremos una comparsa medianamente renovada. Entiendo que si bien todavía no está claro de qué manera va a ser, pero siempre es linda la competencia, con la comparsa estamos preparándonos para hacerlo. Pero creo que lo más importante es resaltar la jerarquía del espectáculo que presentará Gualeguaychú, con cinco comparsas, con el fervor de la gente en poder volver a disfrutar de nuestro gran espectáculo.

2- En nuestro caso no extrañamos mucho el hecho de volver a trabajar porque tomamos la decisión de mantener un plantel estable de trabajo. Fuimos renovando los trajes que posteriormente se vendieron y conseguir de esa forma un ingreso económico que no tuvimos al no realizarse la edición 2021. A medida que fuimos tomando conciencia de que no tendríamos carnaval el 2021 fue muy duro el hecho de extrañarnos mutuamente, los trabajadores, los realizadores y fundamentalmente los integrantes. Este año nos hemos ido adecuando a las formas y protocolos de trabajo, a medida que se ha ido flexibilizando nos volvimos a encontrar y eso genera mucha emoción. Y esa emoción es la que nos impulsa para seguir trabajando fuerte día a día, para nuestra comparsa y para todo el Carnaval.

3- Con relación a las cinco comparsas, yo veo como una contra importante el tema del tiempo del espectáculo. Hemos acostumbrado a la gente a finalizar el espectáculo a las 2 de la madrugada, cosa que seguramente no pasará en esta edición, por más adecuaciones que se puedan hacer. Para mí eso es un impedimento importante, hay cuestiones técnicas de sonido, electricidad, infraestructura que van a influir en el desarrollo de cada noche. Por eso creo que cinco comparsas todos los años no me parece correcto, entiendo que este año que viene será especial. Del lado positivo, cinco comparsas aumentan las posibilidades laborales para quienes estamos insertos dentro del circuito de trabajo carnavalero. Es un tema importante para analizarlo, entre todos los que formamos parte de esto, para tratar de encontrarle la mejor solución posible.

Rodolfo Rodriguez.jpg

Rodolfo Rodríguez – Director de Kamarr

1- Las expectativas para el año que viene son altas, buenas. Será un hecho histórico el hecho de tener a las cinco comparsas en la pasarela, revivir esa tradicional competencia y sobre todo poder apreciar en cada noche la enorme calidad que cada comparsa siempre tiene para mostrar. Será especial en muchos aspectos, sobre todo porque después de un año sin carnaval, la gente también tendrá muchas ganas de vivir la fiesta.

2- Siempre empezar o volver a los talleres es muy particular. Este año con lo de la pandemia de por medio fue especial, muy emotivo por reencontrarnos con gente que uno aprecia y quiere mucho, que durante un año sin trabajar la pasó realmente mal. Es movilizador volver a trabajar porque estamos viviendo una situación especial, distinta, nunca antes vista.

3- Las cinco comparsas sería lo ideal, porque abriría muchas alternativas de trabajo para la gente del carnaval. Es cierto que cosas por corregir, mejorar y sobre las que trabajar, Pero creo que esta experiencia que vamos a vivir en 2022 con las cinco comparsas en la pista, podría ser el punto de partida para un carnaval diferente de aquí a futuro.

adrian-butteri1

Adrián Butteri – Director O’Bahía

1- Las expectativas son las mejores!!! Creo que es acertado ir a la esencia de nuestro carnaval, sobre todo en este tiempo complicado y atípico. Volver de una forma poderosa con las cinco comparsas en escena va a ser un buen atractivo para instalar al espectáculo en la agenda turística. Eso naturalmente a todos los que estamos dentro del carnaval nos genera mucha ansiedad y una adrenalina especial.

2- Fue complejo volver a trabajar, porque es retomar en una realidad totalmente diferente a la del 2019. Pero tenemos el entusiasmo de volver a construir el proyecto artístico con nuestros recursos actuales y poder aportar lo mejor para el espectáculo. Por otra parte, fue emotivo en reencuentro, poder volver a trabajar con una cierta normalidad que la pandemia impidió. Tiene sensaciones encontradas, desde lo artístico es todo un desafío y desde lo humano es muy lindo y conmovedor.

3- Creo que es fundamental la continuidad para el crecimiento del espectáculo y de las instituciones que lo organizan. Las cinco comparsas asegurarían una permanencia dentro del Carnaval, daría solidez a los equipos de trabajo que construyen las comparsas y también fortalecería la parte humana de los clubes al tener a quien alentar o representar cada año. Este 2022 será todo nuevo pero sabemos que también tendrá un condimento especial, porque será la vuelta después de la pandemia. Por eso mirando hacia adelante, me parece que sería una buena apuesta las cinco comparsas para generar fuentes de trabajo y potenciar un espectáculo que desde siempre fue magnífico.