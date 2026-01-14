El Carnaval del País vivió una segunda jornada con más de 12 mil personas disfrutando del competitivo desfile, por los 500 metros de pasarela, de Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos.

Cada detalle es fundamental para lograr el máximo puntaje que lleve a una de las competidoras a quedarse con el título de campeona en este 2026. Para ello, los jurados evalúan diversos ítems cuyo resultado se conocerá al culminar la presente edición de la Fiesta Nacional Carnaval del País.

Los jurados

Jurado del rubro “Vestuario”: Bárbara Zago.

Diseñadora y realizadora de vestuario con sólida trayectoria en estilismo para cine, teatro y publicidad. Recibida en la escuela de cine de Avellaneda y en la Universidad Nacional de las Artes, se especializó en diseño, producción y realización de vestuario para producciones nacionales e internacionales siendo estacada por su creatividad, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos proyectos. Entre sus trabajos se encuentran el diseño de Vestuario de “Madre”, “Equipamiento De Rescate”, “Esencial”, “Guardianes de la Tierra”. Fue asistente de vestuario en series como “El fin del amor”, “El encargado”, “Entrelazados” y “Rivera Season”. Realizó estilismo para la banda Isla De Caras, vestuario para comercial Star Plus “This Is Us“. A su vez ha realizado el vestuario para eventos de Navidad, La rural, eventos regionales y para publicidad.

Jurado del rubro “Carrozas”: Alejandro Mateo



Escenografo, vestuarista, director teatral y Maestro Nacional de pintura. Realizó su carrera en la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudios de actuación, dirección teatral, escenografía y vestuario con Guillermo de la Torre, María de los Ángeles Favale, entre otros e investigación creativa y nuevas tendencias en puesta en escena con los profesores Emilio Renart, Susana Torres Molina y Guillermo Heras (España). Es Socio Fundador de ADEA (Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina). Desde 1985 hasta la actualidad ha realizado distintas muestras plásticas tanto individuales como colectivas. Ha sido premiado como mejor escenografía por su labor entre las que se destaca “Para mi sos hermosa” y “Salvajada” y nominado a los premios ACE, Florencio Sánchez y Teatro del Mundo por diferentes trabajos.

Jurado del rubro “Música”: Carla Kseiri



Música, compositora, percusionista, docente y productora musical. Con más de 20 años de trayectoria en la industria del espectáculo, ha sido artista de la reconocida Compañía “El Choque Urbano” -incluyendo extensas giras internacionales- con una sólida experiencia en la coordinación y producción de eventos públicos y privados. Con conocimiento integral en el sector musical ha recorrido Corea, Siria, Países Bajos, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Paraguay e Italia. Integró el staff permanente de músicos del programa de tv ¨En Qué Mano Está¨. Su conocimiento le ha permitido gestionar proyectos con una visión amplia, anticipando necesidades desde la preproducción hasta su realización.

Jurado del rubro “Desfile”: Carla Llopis.



Coreógrafa, bailarina, cantante, docente, filósofa y directora de teatro y teatro-danza. Dirigió, compuso y escribió “Palo y a la Bolsa”, “Por qué la noche...”, “Vulva (lo que no se nombra no existe)”, entre otros. Como coreógrafa compuso “Quelque chose: la composition”, “De Ecce Homo al azar”, “Juancito de la Rivera”, entre otras obras. En teatro dirigió “Las fabricantes de tortas”, “La pescadería” (dramaturgia colectiva), “Negro Animal Tristeza” y “La cabeza escondida”. A su vez es miembro fundador del Grupo El Pliegue, con el que trabaja desde 2005. Se desempeña como docente en: modern jazz, tango, danza contemporánea, teatro, teatro-danza y brinda talleres de entrenamiento físico para actores y seminarios de ejercicios posturales. Es profesora en UBA, en la EMAD, en las carreras de Actuación y de Puesta en Escena, y en la Universidad Nacional de las Artes.