El Carnaval del País anunció una modificación inédita en el orden de desfile de las comparsas para su edición 2027. La nueva disposición establece una inversión completa del esquema tradicional de salida, marcando un cambio en la dinámica de presentación de las comparsas durante las noches de carnaval.

Históricamente, la comparsa campeona de la edición anterior era la encargada de abrir el desfile. A partir de 2027, esta modalidad cambiará: la campeona pasará a ocupar el último lugar, mientras que la comparsa que quedó fuera de competencia en la edición anterior tendrá a su cargo la apertura.

De esta manera, el orden oficial de desfile para la edición 2027 será: Kamarr, O’Bahía, Marí Marí y Papelitos.

“La modificación representa una nueva disposición para el desarrollo del espectáculo y será una de las novedades de la próxima edición del Carnaval del País, que volverá a reunir a miles de espectadores en el Corsódromo de Gualeguaychú”, manifestaron desde la organización.