Gualeguaychú volvió a mostrar sus principales atractivos turísticos y culturales en Buenos Aires. La ciudad participó de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, donde integró el espacio institucional de Entre Ríos y desplegó una propuesta que combinó gastronomía, turismo y Carnaval.

La presencia local se desarrolló entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, en uno de los eventos de mayor convocatoria del país durante las vacaciones de invierno.

El Carnaval del País tuvo un papel central durante la jornada del domingo, cuando una delegación integrada por más de 30 artistas llevó al predio ferial el ritmo, la música y el baile característicos de la fiesta más importante de Gualeguaychú. La presentación incluyó batucada en vivo y contó con la presencia de Mary Ann Morrison, reina de la última edición, quien adelantó detalles de la edición 2027, que comenzará el 9 de enero.

La gastronomía también fue protagonista. Los visitantes pudieron degustar productos elaborados en Gualeguaychú y la región, entre ellos alfajores artesanales, una picada con embutidos y chacinados de la zona y diferentes variedades vitivinícolas de los establecimientos que forman parte del Camino del Vino.

Además, el equipo de promoción turística brindó información sobre los atractivos naturales de la ciudad, sus termas y las distintas alternativas de alojamiento, con el objetivo de promover visitas durante todo el año.

“Participar de la Expo Rural representa una gran oportunidad para mostrar la ciudad y nuestra oferta en uno de los eventos más importantes del país”, destacó el director de Gestión Turística, Adrián Romero.

El funcionario resaltó además la importancia de aprovechar la gran cantidad de visitantes que recibe la muestra durante las vacaciones de invierno y consideró que estas acciones permiten acercar los principales atractivos de Gualeguaychú y el Carnaval del País a potenciales turistas.

La propuesta se completó con juegos interactivos, entrega de folletería y sorteos de productos oficiales, como parte de una estrategia de promoción de Gualeguaychú en distintos puntos de difusión turística del país