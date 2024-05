En diálogo con Ahora Cero, Gaillard explicó que de aprobarse en el Senado la Ley Bases esta afectaría la vida los trabajadores en general, entre otras cosas “porque van a tener menos derechos, de ahora en más el trabajo no registrado no tendrá multas y el período de prueba se extiende”. "Es perjudicial para la pequeña y mediana empresa. Estamos asistiendo a un tercer proceso de des industrialización en el país, y con eso vienen los despidos”, agregó.





Consultada por el impacto particular que este intento re fundacional del estado tendría en la provincia, la diputada por Entre Ríos ejemplificó: “Si Aerolíneas Argentinas se privatiza probablemente el vuelo a Paraná no venga más y nuestra provincia deje de estar conectada; también afecta a cientos de mujeres en Entre Ríos que no van a poder acceder a la moratoria jubilatoria, las que no hayan tenido los aportes suficientes”.



Y continuó: "El Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo que funciona súper bien y es muy democrático -en el que cada provincia tiene un representante-, y que garantiza que nuestros espacios teatrales tengan los fondos y los aportes, también podrá ser disuelto. Eso va a propender a que se centralice todo en Buenos Aires y no vengan las ayudas a las provincias. Hay un montón de actividades que tienen que ver con la cultura que se ven resentidas con esta Ley de Bases".



“Las bibliotecas populares también. La CONABIP como organismo de apoyo a las bibliotecas de todo el país también puede ser disuelta porque está dentro de las facultades de Javier Milei, y yo no tengo dudas de que lo van a hacer porque hay un intento de barrer con todo lo que no piensa como ellos, y la cultura es el sector más crítico –si se quiere- al actual gobierno”, agregó.