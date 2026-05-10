El club Carpinchos impulsa un ambicioso proyecto y lanzó una campaña en redes sociales con el objetivo de reunir el apoyo de la comunidad para avanzar en la concreción de una cancha de hockey sobre césped sintético en el predio que posee en el Parque Unzué.

En la actualidad, el único escenario de estas características en la ciudad se encuentra en el Polideportivo Norte, que presenta una elevada demanda para su uso. Por este motivo, desde la institución consideran clave contar con un espacio propio, no solo por cuestiones deportivas, sino también por el sentido de pertenencia que generaría dentro del club.

En paralelo, la comisión directiva decidió reforzar la iniciativa con una campaña en redes sociales para visibilizar el proyecto y ampliar su alcance. La propuesta apunta a que cada persona pueda colaborar con el monto que esté a su alcance, así como también contribuir a su difusión.

Ahora ElDía dialogó con el vicepresidente de la institución, Juan Boari —reconocido médico cirujano de la ciudad y animador de la comparsa Marí Marí—, quien se refirió a la importancia del proyecto, brindó detalles sobre el avance de la obra y analizó la repercusión de la campaña.

Crédito: MR Fotografía.

“Me animaría a decir que no solo es una obra bisagra para la institución, sino también para la disciplina. El cambio sería enorme, porque la diferencia entre jugar en césped natural y en sintético es abismal. Incluso modifica la forma de correr de las jugadoras y la dinámica del juego, por cómo se desplaza la pelota. Aun con una cancha natural bien mantenida, la diferencia es muy grande. Por eso, para nosotros sería un paso clave como club”, expresó.

“También creo que tendría un impacto en la ciudad, y no exagero. Hoy hay una sola cancha donde entrenan todos los clubes, lo que obliga a una organización casi artesanal para repartir los pocos horarios disponibles. Si Carpinchos logra tener su propio espacio, no solo crecería el club, sino que también se descomprimiría la demanda y se generarían más oportunidades para el resto”, agregó, y remarcó: “Somos el club con mayor cantidad de jugadoras, con cerca de 200, por lo que contar con nuestra propia cancha ayudaría mucho en ese sentido”.

Boari explicó que desde el club apuntan a un proyecto económicamente alcanzable y sobre el cual ya comenzaron a trabajar. “En cuanto a los costos, son muy variables. Una cancha nueva, con movimiento de suelo y dimensiones completas, puede rondar los 160 mil dólares, dependiendo del proveedor. Nosotros apuntamos a una opción más austera: una media cancha, con césped sintético usado que ya adquirimos del San Isidro Club. Aun así, estamos hablando de una inversión cercana a los 40 millones de pesos”, afirmó.

“Solo el movimiento de suelo y la preparación del predio implican un gasto importante. Sin embargo, ya contamos con una parte fundamental, que es el césped, lo que representa un avance significativo. Además, en las primeras 48 o 72 horas logramos recaudar cerca de 2 millones de pesos”, detalló.

El piso sintético que Carpinchos le compró a San Isidro Club ya esta en la sede (crédito: MR Fotografía).

Sobre la campaña lanzada en redes sociales —de la que participaron dirigentes y jugadoras, y que tuvo una amplia difusión—, indicó: “La repercusión nos sorprendió para bien. No imaginábamos tanta viralización ni tanto apoyo. Mucha gente no sólo colaboró económicamente, sino que también nos escribió para felicitarnos”.

“En definitiva, estos proyectos demuestran que un club difícilmente pueda cumplir un sueño en soledad. Es clave el acompañamiento de una sociedad organizada, que puede ayudar de distintas maneras: aportando dinero, difundiendo la iniciativa o colaborando con servicios. Hemos recibido apoyo incluso de personas y clubes que no tienen vínculo directo con nosotros como nuestro clásico rival Central Entrerriano, lo que habla muy bien de la comunidad”, concluyó.

Carpinchos enfrentó a Golf Club Paysandú por la AHCSE

El conjunto tricolor recibió, en una fría jornada de sábado en el estadio sintético del Polideportivo Norte, a su par uruguayo por la quinta fecha de la Asociación de Hockey del Centro Sur Entrerriano, con un saldo de tres victorias y dos derrotas.

En Sub 16 se impuso por 2 a 1, con un doblete de Rafaela Benedetti; en Reserva ganó 3 a 0, con goles de Agustina Saino (2) y María Duboscq; y en Primera División se quedó con el triunfo por 4 a 2, con tantos de María Tamburelli (2), Valentina Venditti y Valentina Fouce. En tanto, en Sub 14 cayó por 3 a 0 y en Sub 12 perdió 2 a 0.