Este lunes en la cancha de CUCU en la Histórica se disputó una de las semifinales del Torneo Internacional del Río Uruguay, donde el local Universitario recibió a Carpinchos de Gualeguaychú, ambos ganadores de sus zonas clasificatorias.

El partido favoreció a Carpinchos por 16-8 en un partido de trámite cerrado y donde la eficacia con el pie del centro Matías Aleu resultó determinante para el triunfo de los Tricolores. En el primer tiempo, Lucas Aleu abrió la cuenta con un penal y luego llegó el único try de Carpinchos apoyado por el hooker Sergio Segovia, convertido por Aleu. En el segundo período, Matías Aleu acertó a los palos dos nuevos penales para sellar el 16-8 a favor de Carpinchos, mientras que CUCU anotó por intermedio de un try no convertido y un penal.

Carpinchos formó con Manuel Sittner, Sergio Segovia, Héctor Ferreyra, Ramiro Boari, Martín Gómez, Bruno Adamo, Fabrizio Bernigaud, Juan Martín Dumón, Santiago Bassino, Tomás Fraccarolli, Jonathan Pusch, Lucas Aleu, Lucas Álvarez, Juan Alberto Faiad y Gian Marco Marchetti en la formación inicial, completando el plantel Juan Francisco Larrivey, Juan Boari, Benjamín Abelenda, Matías Caccia, Victorio Bocalandro, Danilo Deni, Joaquín Ancherama y Jorge Marañón.

La otra semifinal la disputarán el sábado que viene Central Entrerriano y Espinillos de Concordia –campeón del Top 6 Provincial- choque que irá en la cancha del Rojinegro en Parada 7 desde las 16.