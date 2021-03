Carpinchos festejó en clásico ante Central y se lo dedicó a Mate Bartollini

Fue un partidazo, como se preveía. Con acciones destacadas de ambos lados y una ajustada definición a favor de Carpinchos 28-22 que desató un emotivo festejo, con todos los jugadores del local ofrendando la victoria a Eduardo Bartollini, pilar de los Tricolores que está internado en recuperación luego de sufrir serias lesiones en el Volcán Lanín.

Se adelantó Central en el marcador con un penal de Martín Delguis, lo dio vuelta Carpinchos con un try de Larrivey convertido por el fullback Juan Alberto Faiad. De nuevo apareció Central lastimando en el ingoal local, anotando un try Agustín Espósito, convertido por Martín Delgui para el 10-7 del Rojinegro. Volvió a adelantarse Carpinchos con un try de toda la cancha anotado por Santiago Rivero, pero sobre el cierre de la primera etapa, un try de Santiago Quiroga adelantó a Central, que se fue al descanso ganando 17-12.

rug-2.jpeg

En el segundo tiempo Carpinchos logró igualarlo de entrada un try de Beltrán Medrano para el 17-17. Un penal de Faiad desniveló la paridad para Carpinchos, que luego estiró diferencias con otro penal del propio Faiad (25-17). Central se la jugó y achicó con un nuevo try de Santiago Quiroga, pero sobre el cierre del partido, un nuevo penal de Juan Alberto Faiad sentenció las cosas para Carpinchos.

Carpinchos formó con Manuel Sittner, Juan Larrivey, Claudio Albornoz, Jesús Gómez, Lautaro Lípoli, Ricardo Funes, Juan Boari, Juan Martín Dumón, Tobías Crespo, Beltrán Medrano, Lautaro Ucelli, Gian Marco Marchetti, Gabriel Apesteguía, Facundo Ucelli y Juan Alberto Faiad. Luego ingresaron Joaquín Ancherama, Eric Jourdán y Santiago Rivero.

Del lado de Central, los titulares fueron Damián Campostrini, Franco Quiroga, Matías Guidoni, Ángel Fernández, Pablo Cíceri, Emiliano Berrini, Andrés Farabello, Juan Pablo Gusmerolli, Jonathan Casco, Agustín Espósito, Federico Espósito, Martín CIncunegui, Martín Delguis, Roque Gusmerolli y Antonio Greissing. Ingresaron durante el juego Santiago Quiroga, Renato Veronesi, Álvaro Ramos.