La categoría Sub 16 del club Carpinchos se consagró campeón de la Copa de Plata de la Asociación de Hockey del Centro Sur Entrerriano.

En el primer partido de la jornada, las tricolores superaron a Social Achirense por 3 a 2, con goles de Angelina Colombo, Isabella Caballier y Ángela Portela, en un partido intenso y muy parejo.

Mientras que, en la final, Carpinchos superó a San Jorge de Villa Elisa por 2 a 1, con goles de Ángela Portela y Rafaella Benedetti. También fue clave en el triunfo el aporte de la arquera Valentina Suárez, quien contuvo un penal y le permitió a las dirigidas por Jésica Guzmán y Araceli Ríos quedarse con la Copa de Plata.