En el Parque Unzué, Carpinchos extendió su muy buen momento y ganó su cuarto partido consecutivo derrotando a Salto Grande de Concordia 34-23 sumando nuevamente punto bonus.

Los puntos del equipo Tricolor los anotaron Lucas Aleu con un penal, un try de Juan Martín Dumón convertido por Lucas Aleu, un try de Santiago Bassino, otro de Valentín Olavarría y dos nuevos trys de Juan Martín Dumón, uno de ellos convertido por Juan Alberto Faiad.

La formación de Carpinchos fue con Manuel Sittner Almada, Héctor Ferreyra, Juan Francisco Larrivey, Benjamín Abelenda, Victorio Bocalandro, Fabrizio Bernigaud, Lucas Álvarez, Juan Martín Dumón, Santiago Bassino, Gian Marco Marchetti, Matías Caccia, Ramiro Boari, Lucas Aleu, Jonathan Pusch y Juan Alberto Faiad, ingresando durante el juego Bruno Adamo, Martín Gómez, Claudio Albornoz, Imanol Cuenca, Valentín Olavarría, Tomás Fraccarolli y Juan Boari.

Central ganó en Colón

El Rojinegro sumó un valioso triunfo de visitante ante Colón RC 27-17 sumando punto bonus y pegando un buen salto en las posiciones. Los puntos de Central llegaron con un try de Juan Piri Bogoni convertido por Juan Pablo Gusmerolli, un try de Tomás Mazucchi, otro de Jonathan Casco, un nuevo try de Damián Campostrini y el último de Agustín Espósito.

La formación de Central en Colón fue con Matías Guidoni, Santiago Quiroga, Juan Piri Bogoni, Jonathan Casco, Franco Carmona, Agustín Espósito, Tomás Mazucchi, Iván Rébora, Agustín Barrera, Matías Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Ariel Benedetti, Andrés Farabello, Diego Fernández y Diego Romero, ingresando en el juego Damián Campostrini, Matías Ayuso, Lucas Burzaco, Renato Veronesi y Nicolás Bertana.

POSICIONES: Carpinchos 18; Los Espinillos 17; Central Entrerriano 15; Salto Grande y San Martín 9; Colón RC 0.

PRÓXIMA FECHA: Carpinchos - Los Espinillos; Colón RC - Salto Grande; San Martín - Central Entrerriano.