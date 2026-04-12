Carpinchos se quedó con el primer clásico de la temporada de la Asociación de Hockey del Centro Sur Entrerriano (AHCSE), al imponerse este sábado en el “sintético” del Polideportivo Norte sobre Central Entrerriano por 1-0, con gol de Josefina Pomés, en Primera División.

Además, el conjunto tricolor se quedó con los triunfos en Sub-12 (1-0) y en Sub-14 (3-0), el elenco rojinegro festejó en Reserva (1-0), mientras que repartieron puntos en Sub 16 (1-1), en los encuentros preliminares de la tira.