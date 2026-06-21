El Torneo Desarrollo Apertura que organiza la Unión Entrerriana de Rugby vivirá este domingo una jornada de alto voltaje en Gualeguaychú. En su cancha, Carpinchos se medirá ante Jockey Club de Gualeguay en un choque directo entre los dos equipos que miran a todos desde arriba en la Zona 2.

A partir de las 15.30 y con arbitraje de Julio Figueredo, el predio del Parque Unzué será el escenario de un partido que promete alterar el rumbo de la tabla de posiciones. Actualmente, el quince tricolor comanda las acciones en soledad con 26 unidades, pero la visita le pisa los talones con 24 puntos, lo que transforma este cruce en una final anticipada por la punta.

La paridad de este grupo se refleja también en el resto del pelotón, donde Central Entrerriano marcha con 18 puntos, seguido por Gualeguay Central con 16 y Mulitas de 25 de Mayo, que cierra con 2 unidades. Precisamente, la programación del fin de semana para esta zona se completará con el enfrentamiento entre Mulitas y el conjunto rojinegro, mientras que a Gualeguay Central le tocará descansar en esta oportunidad.