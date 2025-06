Carpinchos recibirá este sábado, en el Estadio Municipal del Polideportivo Norte, a Parque de Villaguay, por la octava fecha del Torneo Oficial de la Liga de Hockey del Centro Sur Entrerriano, en la rama femenina.

La jornada comenzará a las 11 horas con el encuentro correspondiente a la categoría Sub 16, continuará a las 12.30 con el choque de Sub 14 y finalizará a las 14, con el partido de Primera B (ex Reserva).

Mientras que, el lunes feriado, Carpinchos viajará a Villa Elisa para medirse contra Santa Rosa, en el estadio sintético de aquella localidad.

La jornada arrancará a las 11.30 con el enfrentamiento en Sub 16, seguirá con el encuentro de Sub 14 y finalizará a las 14.30 con el duelo de Primera A (plantel superior).

Central viaja el lunes a Concepción del Uruguay

Central Entrerriano, el otro representante de la ciudad en la Liga del Centro Sur Entrerriano, tendrá acción únicamente el lunes, también por partidos adeudados de la quinta fecha.

La escuadra rojinegra visitará a Regatas en el sintético de Concepción del Uruguay. La jornada arrancará a las 10.30 con Sub 16, seguirá a las 12 con Sub 12, luego con Primera B a las 13.30 y se cerrará con el partido de Primera A, desde las 15.30.