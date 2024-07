Tras enfrentar a Central Entrerriano, en lo que fue el primer clásico oficial por los puntos, Carpinchos será local esta tarde de Social Achirense en cuatro categorías.

La cita será a partir de las 10 en el Estadio Sintético del Polideportivo Norte de la ciudad.

La jornada arranca con el partido de Sub 16, continua a las 11.30 con el encuentro de Sub 14 y posteriormente, aproximadamente 12.30, se disputará el juego de Sub 14.

Mientras que, a las 14, se producirá un hecho histórico para el club del Parque Unzué, dado que en Reserva presenta dos equipos esta temporada y por primera vez estarán frente a frente: Reserva Amarilla versus Reserva Blanca.

La jornada finalizará a las 15.30 con el encuentro de Primera División entre el equipo tricolor y Social Achirense.

Carpinchos, dirigido por la profesora Ara Ríos, viene de golear a Central Entrerriano el pasado fin de semana por 4-0, con dos goles de María Tamburelli y los restantes de Valentina Venditti y Valentina Fouce.