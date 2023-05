El clásico siempre convoca, y este sábado a la tarde no fue la excepción. Mucha gente se volcó a las cómodas instalaciones de Carpinchos. El partido arrancó con todo: al minuto, Damián Campostrini anotó un try bajo los palos para Central que comenzó ganando desde el vestuario y como era de esperar, Andrés Farabello no falló en la conversión para el 7-0 parcial.

Le costó digerir la estocada apenas comenzado el partido a Carpinchos. El juego se volvió friccionado y desordenado con fallas técnicas en ambos equipos, hasta que a los 22´ Lucas Aleu pidió palos en un penal para Carpinchos. Acertó y sumó tres puntos vitales para ponerse a tiro del rival. Poco después a los 28, Santiago Bassino, desairó a todo Central para emprender una carrera de 25 metros y apoyar sin problemas.

Lo daba vuelta Carpinchos que se ponía 8-7 arriba. Aunque faltaba la conversión de Lucas Aleu, quien se tomó su tiempo para acomodar la guinda y otra vez acertar los palos. Ahora ganaba Carpinchos por tres. Nuevo penal y otra vez la patada de Aleu para estirar la diferencia con la que culminaría el primer tiempo con el tanteador favorable a Carpinchos de 13 a 7.

En el segundo período, los dos acusaron el desgaste sufrido en el primero, repartiéndose aciertos y errores. Pudo haber aumentado Carpinchos con un nuevo penal de Aleu que se fue muy cerca de los palos.

Corría el minuto 23 cuando el juez Mendoza marcó penal para Central que pidió palos. Iván Rébora anotó y dejó a su equipo a tiro de la igualdad, en el caso de un nuevo penal, y de pasar al frente en el caso de apoyar un try.

Carpinchos realizó una serie de variantes, sobresaliendo la del experimentado Juan Boari, presionó y tacleó defendiendo la mínima diferencia con la que terminó el partido.

Al término del encuentro, hinchada, jugadores y cuerpos técnicos se fundieron en un largo abrazo para festejar el triunfo ante el eterno rival.

Lucas Aleu (autor de 8 puntos) entrevistado por “Ahora El Día al término del partido dijo que “ganamos un clásico que esperamos todo el año para jugar, ya que hacía bastante que no le ganábamos. De los últimos perdimos uno y empatamos el otro, por lo que esto es un desahogo”, sostuvo.

“Con mucha garra, entrega total, dimos vuelta un juego que había comenzado mal y en los últimos minutos, presionando y tackleando nos quedamos con el triunfo. Falle una sola patada, quizás por el viento y el cansancio me jugó en contra, pero lo importante es que ganamos para alegría de toda la gente de Carpinchos”, concluyó.