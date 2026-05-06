El club Carpinchos impulsa una campaña en redes sociales con el objetivo de reunir el apoyo de la comunidad y avanzar en la concreción de una cancha sintética de hockey sobre césped en el predio que posee en el Parque Unzué.

Actualmente, el único escenario de estas características en la ciudad es el del Polideportivo Norte, que presenta una alta demanda para su uso. Por este motivo, desde la institución consideran clave contar con un espacio propio, no solo por cuestiones deportivas, sino también por el sentido de pertenencia que generaría dentro del club.

“El proyecto surgió el año pasado en conjunto con la comisión directiva, con el objetivo de proyectar el crecimiento del club, especialmente de esta disciplina. A partir de un análisis de la realidad actual, se observó que el hockey moderno se desarrolla sobre superficies sintéticas, lo que plantea un desafío para las instituciones locales”, indicó a Ahora ElDía una referente del equipo.

“Si bien Gualeguaychú cuenta con una cancha de estas características, la demanda supera ampliamente la capacidad disponible. Los equipos deben adaptarse a horarios reducidos y, en muchos casos, entrenar en espacios parciales, lo que limita el desarrollo deportivo. Ante este panorama, el club decidió apostar a la creación de su propia cancha”, agregó.

En una primera etapa, el proyecto contempla la construcción de una cancha de entrenamiento. Actualmente, el equipo entrena en espacios reducidos —media cancha o incluso un cuarto—, por lo que se pensó en generar una estructura adecuada dentro del predio.

En ese marco, se avanza con la construcción de un tinglado que incluirá un playón techado, destinado a futuro gimnasio, y un playón contiguo donde se instalaría la superficie sintética.

“La oportunidad concreta surgió cuando un club de Buenos Aires renovó la alfombra de su cancha y puso a la venta parte del material. A partir de allí, iniciamos una campaña de recaudación mediante la venta simbólica de parcelas, además de distintas actividades para reunir fondos. Gracias a ese esfuerzo colectivo, se logró concretar la compra de la alfombra”, detallaron.

En paralelo, la comisión directiva decidió reforzar la iniciativa con una campaña en redes sociales para visibilizar el proyecto y ampliar su alcance. La propuesta apunta a que cada persona pueda colaborar con el monto que esté a su alcance, pero también a que ayude a difundirla.

“El sueño a largo plazo no se limita a una cancha de entrenamiento: también se contempla la posibilidad de construir una cancha sintética completa, aunque eso implicará mayor tiempo y recursos. Más allá del crecimiento institucional, el proyecto tiene un impacto directo en la ciudad, ya que fortalecería la competencia, el desarrollo del hockey y también el movimiento turístico”, señalaron.

Semillero del club

Actualmente, muchas categorías deben entrenar sobre césped natural debido a la falta de espacios disponibles, lo que representa una desventaja en términos de evolución deportiva.

“Hoy la superficie sintética dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad”, concluyeron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias cancha.crc, habilitado por la institución para la campaña.