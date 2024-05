Central Entrerriano y Carpinchos protagonizaron el segundo clásico de la temporada y, como en el enfrentamiento de la primera rueda, el triunfo quedó para el equipo del Parque Unzué.

En el predio de parada 7, la visita se impuso por 29-11 y volvió a festejar ante su acérrimo rival del rugby local.

Los puntos del equipo tricolor fueron convertidos por dos penales y un try de Lucas Aleu (9m, 19m y 25m) en el primer tiempo, un try de Alberto Faiad con conversión de Aleu (4m), otros dos penales de Aleu (19m y 23m) y un try de Jesús Gómez (30m) en la etapa complementaria.

Con este triunfo, Carpinchos despojó de la segunda posición a Central Entrerriano de la zona B de la Costa del Uruguay, detrás del líder Colón Rugby Club.