Carpinchos y Central Entrerriano protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico local, en el marco de una jornada a puro rugby que se vivirá en el Parque Unzué.

El encuentro principal se disputará desde las 16, en el estadio de Carpinchos, por el Torneo Desarrollo Apertura que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El conjunto tricolor llega como líder de la Zona 2, con 19 puntos, y con el antecedente favorable de la primera rueda, cuando se impuso 21 a 13 como visitante en el predio rojinegro de Parada 7.

Por su parte, Central Entrerriano marcha en la tercera posición con 11 unidades, a cuatro de Jockey de Gualeguay, que se ubica como escolta, y por delante de Gualeguay Central (7) y Mulitas de Paysandú (2).

Más allá del clásico, la jornada tendrá una intensa actividad desde temprano. Desde las 8.30 se desarrollará un curso abierto de referato, destinado a jugadores, entrenadores y público interesado en sumarse al arbitraje.

A las 10 será el turno de un hecho destacado: por primera vez, el predio del Parque Unzué será escenario de un encuentro binacional de rugby femenino, con la participación de Carpinchos, Echagüe de Paraná y Mulitas de Paysandú, en una iniciativa que busca impulsar el crecimiento de la disciplina.

La programación continuará con partidos en categorías juveniles. A las 13, el combinado M1 de UTE Carpinchos-Colón RC se medirá ante CUCU, mientras que a las 14.30 volverán a enfrentarse los mismos equipos en la categoría M2.

Antes del plato fuerte de la jornada, también habrá acción en divisiones intermedias entre Carpinchos y Central Entrerriano, como antesala del clásico de Primera División, que marcará el segundo enfrentamiento de la temporada entre ambos.