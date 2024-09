Este sábado, se cerrará el Torneo Oficial de la Asociación de Hockey del Centro Sur Entrerriano (AHCSE), con el protagonismo de los dos equipos históricos de la ciudad..

Carpinchos será visitante de Paysandú Golf Club en el estadio sintético de Regatas de Concepción del Uruguay, donde en esta oportunidad hará las veces de local el conjunto uruguayo.

La tira comenzará a las 9 horas con la categoría Sub 14, continuará a las 10.30 con Sub 12 (en caso de un triunfo las Tricolores se consagrarán campeonas). Posteriormente, será el turno de Sub 16, a partir de las 11.45.

Mientras que, pasado el mediodía, jugará la Reserva Amarilla de Carpinchos frente a Paysandú GC (13.30), cerrándose la jornada a las 15 con el encuentro de Primera División.

Por su parte, Central Entrerriano recibirá -en el Estadio Municipal del Polideportivo Norte- a Regatas Uruguay, con la siguiente programación: Sub 16 (9.30hs), Sub 14 (12), Reserva (13.30) y Primera (15).