El abogado Darío Carrazza, uno de los representantes legales de Mauricio Davico, indicó que “anteriormente había dos posibilidades de recusas, con causa o sin causa. La recusación sin causa no existe más, actualmente surgió de la jurisprudencia una recusación que, si bien no está escrita en el código de procesamiento de causales, se dan situaciones que generan una rareza en las partes y en la sociedad misma, donde está en juego la credibilidad de la justicia ante la sociedad”.

Sobre el caso particular del Juez Héctor Domingo Vassallo, Carrazza indicó que “ha estado en una manifestación en la que se cantaron cosas en contra de Davico, además de que su esposa, la doctora Selva Chessini, ha manifestado públicamente en varias oportunidades que Davico miente, es un mentiroso, además de expresarse sobre el objeto de la causa, diciendo que Davico no podría competir”.

“La recusación no es un ataque al magistrado ni se quiere poner en tela de juicio su capacidad profesional. Entendemos que hay un impedimento para que falle en este tema por su vínculo con una persona que se ha manifestado públicamente sobre el tema. No es un castigo al Juez, ni un prejuicio sobre su capacidad. Es para preservar la credibilidad en la Justicia como herramienta”, explicó Carrazza.

Sobre los tiempos que tendrá el Tribunal Electoral en resolver sobre el tema, el letrado explicó que “deberán resolver los dos jueces que quedaron –la fiscal Martina Cedrés y el defensor público Pablo Ledesma- en caso de no ponerse de acuerdo, podrían integrar a un tercer juez para que definiera. Acá lo más importante son los tiempos, porque estamos en una situación en que no hay plazos largos para poder tomar este tipo de resoluciones. El jueves próximo se oficializan las listas, hay que mandar imprimir las boletas y no está determinado en materia de procedimiento legal, sobre todo porque no es algo que ocurra a menudo.

Finalmente, Carrazza manifestó que “no me cabe ninguna duda que el oficialismo está detrás de todo esto, sin aparecer, pero es claro que lo fomentan. Sin desmerecer a las personas que impugnan a Davico, fíjate que ningún candidato, que serían los afectados directos, han impugnado. De hecho, algunos candidatos como Andrés Romero, han dicho que no tienen nada que ver con algunas impugnaciones que se han presentado. Es todo bastante extraño”.