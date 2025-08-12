CONFIRMARON LA FECHA DE APERTURA DE LOS GALPONES
Carrozas Estudiantiles: Creció la participación de los estudiantes, pero necesitan recaudar fondos para los chasis
Una de las fiestas populares más importantes de la ciudad ya comenzó con sus preparativos. Los alumnos intentan juntar la plata para que todos tengan el chasis necesario para la construcción de las carrozas.
"Este año tenemos muchos cursos que se anotaron a participar, así que estamos muy entusiasmados. Los chicos ingresarían a los galpones el 21 de agosto, a partir de esa fecha van a ocupar la parcela que se les asignen. Este año tenemos inscriptas 31 carrozas, colegios que hace tiempo no participaban se sumaron en esta edición, así que va a ser de lujo", informó Soraya Sturtz, presidenta de la Comisión de Carrozas Estudiantiles.
Además, comentó que “al tener muchas carrozas inscriptas, nos encontramos con faltantes de chasis, por lo que se nos ocurrió hacer esta campaña con los chicos para poder juntar el dinero y comprar los materiales para construir los chasis, por el momento vamos $450.000, pero todavía nos falta porque el costo de cada chasis a construir es de $230.000, y hasta ahora tenemos para construir dos y necesitamos seguir sumando, son 6 los que nos faltan”.
“Nosotros tenemos una cuenta de carrozas que el alias es ‘carrozas’, y ahí pueden donar lo que quieran, vamos juntando pesito a pesito”, concluyó.