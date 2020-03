Carta Orgánica: Desde el Ateneo piden que se designen a los convencionales

“Sabido es que la misma no puede superponerse con otras fechas de actos electorales. Por ello, y terminada la temporada veraniega, no vemos motivos para dejar pasar más días sin hacer esa convocatoria-que requiere sus tiempos-en este año que no es electoral.

Nos queda la esperanza de que la misma sea anunciada en el mensaje anual del Presidente Municipal”, destacaron en referencia al discurso que Martín Piaggio pronunciará este martes en el Centro de Convenciones.

Además, señalaron que “debemos tener en cuenta que es fundamental que se dé amplia oportunidad a los partidos políticos, agrupaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales, y en general a toda la ciudadanía para que se interesen y presenten sus propuestas a ser ampliamente debatidas; evitando con ello, todo tipo de maniobras o proyectos sorpresas que se impongan a puertas cerradas sin mayor consulta”.

Por otra parte, desde el Ateneo sostuvieron que dentro de los puntos salientes es de suma importancia que se incluyan especialmente normas relativas a los órganos de “control con participación de las minorías; régimen de ingreso a la planta municipal y tamaño de ésta sobre pautas objetivas y razonables, como también ámbitos de participación amplios para todas las entidades intermedias, deseosas de sumarse a la vida comunitaria sin tutelajes ni condicionamientos”.

“En resumen, que los pasos a darse estén orientados a que nuestra futura Constitución contemple los intereses y voluntad de esta pujante comunidad que viene dando sobradas muestras de participación en todo lo que tiene que ver con un futuro mejor, y no los de algún sector oportunista que procure asegurar su dominio del control social invocando hasta el desgaste la palabra ‘pueblo’”, concluyeron desde el espacio social y político.