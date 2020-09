Cartañá le respondió a Nahir Galarza: "La demanda es absurda totalmente"

"No tiene ninguna verosimilitud la demanda, lo que tengo entendido es que se hizo cargo de la causa una nueva abogada y creo que lo que está buscando son los titulares en los medios", comenzó expresando Cartañá en ElDía desde Cero (FM 104.1).

Noticia relacionada: Nahir Galarza demandó al psicólogo y panelista de "Bendita", Gabriel Cartañá

"Nahir estornuda y es noticia, cada seis meses algo le ocurre y aparece en todos los portales, en esta a mi me tocó ser coprotagonista y pasar al olvido dentro de seis meses cuando le ocurra alguna otra cosa", argumentó.

Nahir estornuda y es noticia

El profesional reveló que "la nueva abogada de la defensa de Nahir quiere demandar al fiscal de la causa (Sergio Rondoni Caffa) porque quiere alegar que la sentencia sea nula", y añadió que "esa demanda no salió en ningún portal, sin embargo la pavada contra mi salió en todos lados".

SUS ARGUMENTOS

Puntualmente sobre la demanda, el profesional consideró que "es absurda totalmente, yo no fui terapeuta de ella, no fue paciente mía", y aclaró que "Nahir fue peritada por mi en el marco de un juicio penal oral donde todo lo que ocurre es de orden público".

Nahir no fue paciente mía, fue peritada

Cartañá detalló que hizo la evaluación y presentó el informe que es público porque así lo requirió su trabajo, y "por lo tanto no hay secreto profesional que lo embargue", aseveró.

cartaña

Acerca de sus presencias en distintas entrevistas mediáticas en las que era presentado como ex psicologo de Galarza, expresó que "cuando yo veía los graff de televisión lo aclaraba en vivo que no era el psicólogo de Nahir, pero yo no manejo los graff, no me pueden demandar a mi por eso".

SU VISITA A NAHIR

Cartañá reconoció que fue él quien contacto a la defensa de la joven en aquel momento. "Yo me ofrezco a los primeros abogados de nahir a realizarle la pericia, la encontré dos veces y presenté el informe", relató.

Además, explicó que "en ningún momento hablé con Nahir sobre la noche del asesinato de Fernándo, yo estaba ahí para evaluar su personalidad no el crimen".

nahir galarza tapa.jpg

EL INFORME

El psicólogo reveló que los abogados le recriminaron por las conclusiones de su informe, y remarcó que "dentro del análisis estaba ver si había indicios patognomónicos de que haya sufrido violencia de género, y en el caso de Nahir no había ninguno".

"Yo no podía poner en un informe algo que no existía, la opinión de un perito debe estar fundamentada", sentenció Cartañá.

"Nahir no tenía ningún indicio de haber sufrido violencia de género"

Finalmente, al perjudicar la estrategia de la defensa, el informe nunca fue incorporado al juicio. "Yo nunca hice ninguna declaración pública hasta que terminó el juicio. Una vez que hubo sentencia firme ya pude comenzar a hablar del tema", concluyó el panelista de Bendita.

Mirá la entrevista a partir de 2 hs. 15 del siguiente video: ElDía desde Cero 10/09/2020