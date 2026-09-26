Desde 2023, Casa Club funciona como un Centro de Día al que asisten quince personas con padecimiento de salud mental. Quienes participan de los talleres que brinda el espacio son beneficiarios de obras sociales o planes sociales nacionales como Incluir Salud.

Alicia Ferrer, responsable de la institución, conversó con Ahora ElDía y describió la difícil situación económica que están atravesando.

“Desde que somos Centro de Día, hemos estado recibiendo el pago las prestaciones brindadas de aquellos pacientes que tienen el Programa Incluir Salud. Pero este año se complicó, ya que, desde enero a agosto, no recibimos ningún aporte por parte del programa”.

Tras la presentación de una carta documento y otras alternativas legales, de a poco se retomaron los pagos.

Para poder percibir los aranceles de quienes tienen PAMI, Ferrer indicó que la institución presentó la documentación solicitada, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta.

Con OSER, cuenta con un expediente iniciado, pero tampoco lograron avanzar en un convenio. A estos inconvenientes se le sumó la situación de Iosfa, otra de las obras sociales con las que trabajaba la institución. "Actualmente está quebrada, sus usuarios han sido derivados a otra prestadora que de a poco está resolviendo los problemas", indicó.

Frente a la falta de regularidad en los aportes, Casa Club sostiene su funcionamiento a través de distintas fuentes de ingresos. Una de ellas es el alquiler de una vivienda que fue donada por Amas de Casa y que actualmente representa un ingreso mensual de $300 mil.

También existe un aporte municipal de $100 mil y se realizan distintas actividades para recaudar fondos. "Hacemos ventas a nivel institucional con producción propia de lemonchelo, pizzas, empanadas y plantas", mencionó.

Sin embargo, esos recursos no alcanzan para brindar previsibilidad a la institución. Para la responsable de Casa Club, el principal problema es que no se reciben de manera regular los aportes correspondientes a cada uno de los usuarios.

"De esta manera, no se puede prever, ni proyectar nada, ni siquiera la continuidad institucional", manifestó.

Ferrer vinculó esta incertidumbre con los cambios de políticas vinculadas al sector. "Esto tiene que ver con las continuas marchas y contramarchas que se dan en las políticas en la materia. La más cruel y regresiva es la presentada por el proyecto del Presupuesto 2027".

Actualmente, 15 personas asisten a Casa Club. El número no responde a una falta de demanda, sino a las características del espacio con el que cuenta la institución y a las condiciones de habilitación.

"Dado el espacio reducido con que se cuenta, la habilitación solo permite ese número", explicó Ferrer.

La institución tiene en marcha una ampliación que permitirá mejorar sus instalaciones, pero la obra se encuentra detenida por falta de recursos.

"Para terminar la obra de ampliación hacen falta 16 millones de pesos", precisó Ferrer. Los trabajos pendientes incluyen "revoque, colocar abertura y hacer la carpeta, e instalar los pisos".

La ampliación es una de las necesidades que Casa Club busca resolver, ya que la demanda es permanente. De esta manera, la institución no solo enfrenta el desafío de sostener su estructura económica, sino también de garantizar la atención para más personas.

Ante este escenario, desde Casa Club apelan a la solidaridad de la comunidad para poder avanzar con la obra de ampliación y sostener las actividades que desarrolla la institución.

Quienes puedan colaborar con trabajo voluntario pueden acercarse a la institución, ubicada en la calle Ángel Elías 452, esquina Clavarino.

También se reciben donaciones a través del CVU Pais.condor.canal y del CBU 0110288040028811495776.