PROPUESTA CULTURAL
Casa Estudio abrió la convocatoria para bandas independientes de Entre Ríos
Hasta el 10 de abril, de manera online, músicos entrerrianos de entre 18 y 30 años podrán postularse para participar del ciclo anual de grabación impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Casa de la Cultura.
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Casa de la Cultura convocan a proyectos musicales independientes a participar del ciclo anual de grabación “Casa Estudio”.
La propuesta está dirigida a bandas de cualquier género y formato, integradas por jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes en la provincia.
La inscripción permanecerá hasta el 10 de abril, inclusive. Serán seleccionados 14 proyectos que participarán de jornadas de grabación en vivo entre abril y noviembre, en las que se registrarán piezas musicales en formato audio y audiovisual.
La convocatoria busca acompañar, difundir y potenciar la música entrerriana a través de una experiencia de grabación y producción destinada a artistas emergentes de la provincia. La inscripción puede realizarse a través un formulario web disponible en la página web de la Provincia.
Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].