La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Casa de la Cultura convocan a proyectos musicales independientes a participar del ciclo anual de grabación “Casa Estudio”.

La propuesta está dirigida a bandas de cualquier género y formato, integradas por jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes en la provincia.

La inscripción permanecerá hasta el 10 de abril, inclusive. Serán seleccionados 14 proyectos que participarán de jornadas de grabación en vivo entre abril y noviembre, en las que se registrarán piezas musicales en formato audio y audiovisual.

La convocatoria busca acompañar, difundir y potenciar la música entrerriana a través de una experiencia de grabación y producción destinada a artistas emergentes de la provincia. La inscripción puede realizarse a través un formulario web disponible en la página web de la Provincia.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].