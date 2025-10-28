Un episodio inusual marcó un casamiento civil en Lomas de Zamora y rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. La celebración, registrada en video y compartida por Agostina (@cieloagostina1_) en TikTok, cobró notoriedad cuando la tradicional lluvia de arroz a la salida del registro civil tuvo un desenlace imprevisto que llevó al novio directo a la guardia de un hospital.

La secuencia comenzó como cualquier boda civil, con la pareja saliendo del registro, acompañados por familiares y amigos, quienes, como es costumbre, lanzaron arroz a modo de buenos deseos para los recién casados. Sin embargo, en medio de la alegría y el clima festivo, la situación cambió abruptamente: un grano de arroz impactó de lleno en el oído del novio, causando molestias que lo obligaron a buscar atención médica de urgencia.

La autora del video acompañó las imágenes con un mensaje que sintetiza el sorprendente giro del día: “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”. Posteriormente, añadió en tono humorístico: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”, aportando una dosis de humor ante el infortunio. Las imágenes muestran la transición del festejo al hospital, con el novio aguardando en la guardia mientras el resto del grupo seguía de buen ánimo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, escribió Agostina, evidenciando que el incidente, lejos de empañar la jornada, fue asumido como anécdota.

La historia, ocurrida en Lomas de Zamora, no tardó en multiplicar su alcance. El video publicado por Agostina alcanzó más de 628 mil visualizaciones en apenas 24 horas, superando los 14 mil “me gusta”. Este rápido eco se acompañó de una oleada de más de 250 comentarios de usuarios de TikTok y otras plataformas, quienes aportaron sus propias miradas y experiencias respecto al curioso accidente.

Las reacciones reflejaron desde sorpresa y risas hasta reflexiones sobre la costumbre de arrojar arroz en las bodas. Algunos internautas especularon sobre la manera en que se lanzó el arroz, sugiriendo que se hizo “de forma violenta”. Otros aprovecharon para bromear acerca de los preparativos necesarios para evitar futuros percances: “Para mi casamiento me pondré tapones para oídos jajaja”. También hubo quienes señalaron el supuesto desperdicio de alimento que implica esta tradición: “No es manera de malgastar el arroz”. Dos comentarios recurrentes hicieron hincapié en la forma del lanzamiento: “El arroz se tira al cielo, no con esa violencia hacia los novios”.

Lejos de transformarse en un problema mayor, el episodio fue recibido con humor tanto por los protagonistas como por los usuarios de las redes, quienes coincidieron en que la promesa nupcial de acompañarse “en la salud y en la enfermedad” debió ponerse a prueba antes de lo imaginado.

Así, lo que comenzó como un rito habitual de boda terminó no solo en el hospital, sino en una historia que, por su desenlace insólito, resonó con fuerza y se fijó como uno de los momentos virales dentro del universo de las anécdotas matrimoniales en redes sociales.