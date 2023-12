Sobre el debate en torno a la deuda internacional, el economista recordó que fue reestructurada durante el gobierno de Macri, Frigerio y Luis Caputo, y que el fondo de reserva que dejó la administración provincial para el pago de febrero es de 48 millones de dólares. “Hay plata”, aclaró.

Casaretto destacó que Bordet transformó a Entre Ríos en una provincia viable, producto de una administración ordenada, aún hoy en el marco de la compleja situación económica nacional. “¿Está en riesgo el aguinaldo? Bueno, vamos a ver cuando llegue.

En el momento de las fiestas, si se pagó el aguinaldo o no se pagó. Si se paga, es que no había tanto problema. Esto es igual, después dicen, no, el problema sería los sueldos de diciembre. Bueno, vamos a ver, si llegan los primeros días de enero, si se paga o no se paga. Si se paga, es que no había problema”, expresó Casaretto al ser consultado sobre la situación financiera de la provincia.



“El gobernador Frigerio afirmó ahora que pagará sueldos y aguinaldo tomando financiamiento a corto plazo o transitorio. En realidad, la estructura de vencimientos es que los primeros días del mes la recaudación es baja, y de 15 en adelante empieza a aumentar. Claro. Hasta el fin de mes. Así que creo que no va a dar problemas, ni para pagar el aguinaldo”, señaló.



Si bien admitió que va a caer la recaudación, el economista entrerriano estimó que el gobierno provincial “está tratando de anticiparse a las demandas salariales. Como Bordet dejó la vara alta con aumentos por encima de la inflación, ellos dicen ahora que no tienen para el aguinaldo o lo sueldos para que no pidan aumentos. Es entendible.”

En cuanto a la deuda que estructuró el gobierno de Bordet, el propio Frigerio ha reconocido que su antecesor le dejó 48 millones de dólares, y la posibilidad de renegociar como se ha venido haciendo. Es la primera vez que un gobernador deja un fondo de reserva de estas características.



En ese marco, el diputado mandato cumplido recordó que el gobernador Gustavo Bordet al inicio de su primer mandato articuló con el propio Frigerio (entonces ministro del Interior) y Caputo ( entonces y actual ministro de Economía) colocar deuda en dólares y reestructurar ese endeudamiento.



“Es decir, que de la operación que hizo el gobierno de Entre Ríos, Frigerio y Caputo tienen detalles Así que sorpresa no es para nadie. Hay una estructura de vencimiento de capitales e intereses, que hay que pagar o se puede renegociar, tal como lo hizo Bordet en momentos de la pandemia con un mundo inmovilizado y en aislamiento”, señaló.

Casaretto informó además que en febrero hay un vencimiento de alrededor de 60 millones de dólares y un fondo de reserva que dejó Bordet de 48 millones.

“Seguramente podrá renegociar con el ministro Caputo, una persona muy cercana y de su confianza. Caputo, que estuvo allá en un momento original, y que está ahora de vuelta”, finalizó.