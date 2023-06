En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza y Ahora Cero Radio), Casaretto señaló que “en Entre Ríos avanzamos hacia un proceso de unidad, muchos de los que teníamos aspiraciones coincidimos en una candidatura única de Adán Bahl a la Gobernación y a mí entender, lo mismo deberíamos hacer en el concierto nacional”.

En cuanto a su relación estrecha con Sergio Massa, que haría pensar su apoyo a la precandidatura del ministro de Economía, aclaró: “Yo tengo buena relación con todos los compañeros a nivel nacional; si hay un acuerdo de unidad en buena hora, pero mañana vence el plazo para la presentación de las alianzas –espero que se sostenga el concierto del Frente de Todos en un marco de unidad- y de acá hasta el sábado 24 de junio se pueden anotar las candidaturas. Si hay acuerdo de unidad iremos con una candidatura única, y si no cada uno tendrá que elegir dentro de los que se postulen, que todavía no está claro. Daniel Scioli es uno de los candidatos que está postulándose, tengo excelente relación con él y me parece que es el mejor candidato a la Presidencia de la Nación”.

“Hablo todos los días con dirigentes de todos los espacios a nivel nacional. No he hablado últimamente con referentes entrerrianos. La semana pasada viajé con Gustavo Bordet y con Adán Bahl desde Paraná a Buenos Aires, y lo que nos interesa como primer objetivo es mantener la unidad del peronismo en Entre Ríos y que una elección nacional no genere dificultades hacia adentro de Entre Ríos. Por eso, si hubiera un candidato único iremos con ese candidato único a Presidente y si hubiera más de un candidato el objetivo es que los dos o tres candidatos nacionales peguen con la lista provincial que es de unidad y que encabeza Bahl”, explicitó.

Al justificar su apoyo a la precandidatura presidencial de Scioli, el legislador señaló: “Primero hay que ver quién se lanzó, quien está en el tablero: Massa no se lanzó todavía, no anunció candidatura; Wado de Pedro no se sabe, lo que veo es que está Scioli como postulante, Agustín Rossi, (Juan) Grabois y Lozano que anunciaron formalmente que serían candidatos. Como concepto político hacia el interior de la Argentina, vamos a una lista única o vamos a por lo menos dos listas, que hoy es lo más factible: una lista sería kirchnerista en alianza con el Frente Renovador y la otra sería una lista peronista. Hoy se perfila que el kirchnerismo llevaría a Wado de Pedro en acuerdo con Massa o los dos juntos, y como yo nunca fui kirchnerista voy a optar por la lista peronista, que en este caso creo que la de Scioli representa un poco los sentimientos de los entrerrianos”.

En relación a las posturas para evitar la interna, planteó: “¿Cuál es el interés en que alguien no sea?. Porqué el sector del kirchnerismo y el Frente Renovador quieren que Scioli no sea candidato, o que Rossi y os demás no sean. Yo no escucho desde este sector decir que Massa o Wado no sean; que sean todos los que quieran ser. Si hay un proceso de construcción de unidad, no puede haber exclusiones”. “Yo soy peronista y como diputado nacional banco al gobierno desde el primer día hasta el último dúa del gobierno, y por eso respaldo al Presidente de la Nación, respaldo a la vicepresidenta y respaldo al ministro de Economía”, definió.

En tal sentido, reiteró: “Nosotros tenemos muy buenos candidatos, Scioli, Rossi, Massa si se lanza o Wado de Pedro; si hay acuerdo de unidad vamos al acuerdo, pero si no hay acuerdo voy a elegir mi candidato, que sería Scioli, porque creo que puede ganar una interna y puede ganar una general”. Asimismo, apuntó que “si hoy mirás las encuestas, el 90% son truchas, son operaciones políticas, o son encuestas armadas a medida”.

Respecto de su futuro político tras resignar su precandidatura, aseveró: “Yo nunca me bajo a cambio de nada, yo entiendo a la política de otra manera, construyo política todos los días, si tengo un cargo importante, lo ejerzo y si estoy en el llano sigo haciendo política igual. Yo genero mucho consenso pero Bahl generó mucho más consenso que todos los demás. De todas maneras, yo no cambio figuritas; si de acá al 24 de junio Bordet o Bahl me dicen que en el armado que están haciendo les interesa que esté en algún espacio y si me interesa lo ocuparé. Pero no estoy detrás de un cargo, no me interesa tener un cargo, porque yo hago política sin ningún cargo”.

No obstante, admitió: “No me interesa ser ministro de Economía nuevamente, ya fui ministro hace 26 años atrás, no me interesa. La semana pasada en el Consejo de Ciencias Económicas me dieron una placa por los 25 años de matriculado, yo soy contador, tengo mi profesión, soy profesor de cuatro materias en la facultad, y toda la vida ejercí como contador”.

Consultado por los malos resultados que cosechó el sector de Javier Milei en las provincias, evaluó que “en las últimas elecciones provinciales se está viendo mucha abstención y voto blanco, pero hay conformidad en parte del sistema político y hay una gran disconformidad; si esa disconformidad se la lleva Milei o el voto en blanco o la abstención está por verse. Milei fracasó fuertemente en las provincias, y lo que hay es una disconformidad con las fuerzas políticas tradicionales, que algunos entendieron en esas encuestas truchas que iba a ir para Milei y en realidad está yendo para el no voto o para la abstención electoral”.

“Nosotros tenemos que hacer bien lo nuestro, estamos haciendo las cosas bien en Entre Ríos, cada uno aportando lo suyo en un contexto de unidad, respetando la conducción de Bordet y fortaleciendo la candidatura de Bahl. Si somos sólidos y mantenemos el trabajo en Parana, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, en todos los lugares, podemos ganar las elecciones. No tenemos que esperar que a (Rogelio) Frigerio le vaya mal o que (Sebastián) Etchevehere le saque votos a Frigerio, a mí siempre me interesa que a mi equipo juegue bien y haga goles”, concluyó.