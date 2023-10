Sobre el panorama que ve para las elecciones de octubre, Casaretto dijo que “hay un escenario distinto para la elección de octubre en relación a lo que ocurrió en agosto. Hay provincias que ya tienen definidos sus gobernadores e intendentes electos, que en las Generales tendrán que votar solamente presidente. En Entre Ríos hubo ciudades como Gualeguaychú llevaron un solo candidato de nuestro espacio, donde la gente puso su atención en la interna de la oposición que tenía varios candidatos. Ahora será diferente el panorama”.

Sobre los resultados en Entre Ríos, apuntó directamente contra el candidato de Juntos por Entre Ríos, remarcando que “Frigerio anda hace dos años probándose el traje de gobernador luego de las Legislativas de hace dos años, pero resulta que fuimos a las PASO y Bahl sacó más votos que Frigerio, una diferencia corta, pero diferencia al fin. Es cierto que por espacios, Juntos por el Cambio sacó más votos, candidato por candidato, Bahl fue el más votado. Entonces a Frigerio el saco de gobernador le quedó grande, no puede garantizar que los votos de Galimberti sean suyos, pero claramente esos votos no fueron para Frigerio. Es histórico de los argentinos creer que todas las vacas son tuyas, entonces si todos creen que los votos de una opción que ahora no va a estar en el cuarto oscuro, ahora sean de tal o cual candidato, están equivocados”.

Sobre los votos que no se obtuvieron en las PASO, resaltó que “además, Frigerio contaba como propios muchos votos que seguramente tendrá Etchevehere, especialmente aquellos provenientes del sector rural, donde tiene Etchevehere una larga tradición por su pasado ruralista. Ahí es donde veo que Frigerio está desubicado con los cálculos que hace, porque perdió 17 puntos en dos años”.

Analizando el fenómeno Milei y su discurso anti-casta, el diputado nacional remarcó que “Milei habla de casta, pero la casta es la gente que está con él. Etchevehere es un caso claro, podríamos hablar del actual, del hermano que fue ministro, del padre, del abuelo, del bisabuelo que fue gobernador en la década del 30. Frigerio lo mismo, es más o menos casta, pero resulta que los Frigerio hace 70 años que están en la política y varios de sus candidatos lo que hacen es cambiar de lugar. Pero el que antes era diputado nacional ahora va de diputado provincial y los diputados provinciales van de diputados nacionales. Son los mismos caballos dando vueltas alrededor de la calesita”.

Acerca de lo que ocurrirá con Casaretto luego de diciembre, cuando finalice su mandato como diputado nacional, fue claro al expresar que “volveré al llano después de diciembre, seguiré trabajando como contador y profesor universitario. Yo nunca repetí un cargo, fui ministro y no repetí, estuve en ATER y tampoco repetí, lo mismo cuando estuve en el IAPV. Si considero que soy una persona escuchada por quienes gobiernan, me ocurrió con Busti, con Urribarri y ahora con Bordet, tengo buena sintonía con Massa, con Beto Bahl hablo dos o tres veces por día. Claro que siento que soy un tipo escuchado dentro del espacio peronista. Si ganamos la elección y el próximo gobernador me llama, escucharé y decidiré si puedo ser útil a ese llamado”.